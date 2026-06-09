Més de 1.500 immigrants atesos a Manresa en el procés extraordinari de regularització
Ha calgut invertir 50.000 euros en material, sobretot ordinadors, però que l’Ajuntament aprofitarà per al desenvolupament de les tasques habituals
L’Ajuntament de Manresa havia atès a mitjans de maig 1.520 persones pel procés de regularització de migrants amb un cost extraordinari per a les arques municipals de 50.000 euros.
Responent una pregunta del grup municipal de Vox en el darrer ple municipal, la regidora de Montserrat Clotet, responsable de Recursos Humans i Govern Obert, va oferir aquestes dades i va afegir que calia tenir en compte que la Generalitat ja ha avançat que farà una aportació econòmica per afrontar aquestes despeses amb les quals no s’hi comptava i que no havien estat previstes i pressupostades per part dels ajuntaments. La regidora de Recursos Humans i Govern Obert va voler deixar molt clar que amb la despesa econòmica extraordinària s’ha adquirir material físic com ordinadors i altres que quedaran per al treball ordinari de l’Ajuntament.
Va afegir que el material s’ha comprat amb motiu de poder donar resposta a l’increment de persones que anaven a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), perquè, «efectivament, hi ha hagut més persones que les que ordinàriament van al servei, i aquesta situació ha estat l’excusa per comprar el material, però que servirà per renovar d’altre que ja havia existent. S’ha comprat amb aquesta excusa, però s’hauria comprat igualment si no ara d'aquí a un mes o dos».
Se'n poden acollir 4.500
Quatre mil cinc-cents són els immigrants indocumentats residents a Manresa que es poden acollir a la regularització extraordinària aprovada pel govern central.
L’estimació la va fer pública la regidora de Presidència, Drets Socials i Persones Grans de l’Ajuntament de Manresa, Mariona Homs, a preguntes del Front Nacional en un ple anterior.
Cal recordar que el Consell de Ministres va aprovar una regularització extraordinària de persones migrades que ja viuen a l’Estat. Es calcula que la mesura pot tenir un impacte en mig milió de persones al conjunt de l’Estat, que rebran un permís de residència i treball que podrà ser renovat després d’un any. Tindran papers totes les persones que fossin a Espanya abans del 31 de desembre del 2025 i que puguin demostrar cinc mesos de residència amb l’empadronament, un informe mèdic, contracte de llum o certificat d’enviament de diners, per exemple.
El procés va originar llargues cues a la plaça Major de Manresa per poder accedir a l’Ajuntament i va caldre reaccionar traslladant aquesta atenció específica al Palau Firal de Manresa per tornar, novament, a la plaça Major quan la intensitat de l’afluència va baixar.
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