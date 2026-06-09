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Un pont al Suanya de Manresa que convida a tenir accidents

A una alçada de més de 6 metres sobre la via del tren, el viaducte té uns murs que no ofereixen la mínima protecció

Imatge del pont i la via del tren

Imatge del pont i la via del tren / Arxiu particular

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Francesc Galindo

Francesc Galindo

Manresa

El pont sobre la via del tren que enllaça Manresa i Lleida pel qual es va precipitar recentment un jove ciclista, al sector del Suanya, des d’una alçada de més de 6 metres, és un autèntic perill. No té les proteccions laterals en condicions i el paviment presenta un fort desnivell i és ple d’irregularitats.

Un bon grapat de condicions perquè un ciclista tingui un accident greu, com el que va patir el noi de 16 anys en caure daltabaix del pont que travessa la via del tren en direcció al Gorg Blau, un espai molt transitat de l’Anella Verda de Manresa.

Un viaducte perillós

Un viaducte perillós / Arxiu particular

En mal estat

El jove es va precipitar amb la bicicleta i va caure al costat de les vies de la línia Manresa-Lleida de Renfe, des d'una alçada aproximada d'uns 7 metres. Els Bombers de la Generalitat hi van desplaçar 2 unitats més un vehicle de comandament, i el SEM també va anar al lloc per fer una primera atenció al noi. El pont en qüestió no té barana en alguns punts.

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Es tracta d'un pont que queda just a sota la c-37 i persones que l’utilitzen afirmen que fa anys que es denuncia el seu deteriorament i perillositat pel mal estat en què es troba, ja que es tracta d'un recorregut que forma part de l'Anella Verda i que moltes famílies el fan per arribar al Gorg Blau i la riera de Rajadell.

Imatge de l'accident

Imatge de l'accident / Arxiu particular

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