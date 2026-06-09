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Prop de mil estudiants fan la selectivitat a Manresa

Alumnes del Bages, Moianès, Solsonès i part del Berguedà es distribueixen en cinc tribunals, mentre que Berga en té un de propi

Hi haurà controls aleatoris per evitar l’ús de dispositius electrònics

Alumnes repassant apunts a la UPC, a la convocatòria del curs passat

Alumnes repassant apunts a la UPC, a la convocatòria del curs passat / OSCAR BAYONA

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Jordi Morros

Jordi Morros

Manresa

Un total de 968 estudiants estan citats a Manresa aquest dimarts per fer la primera de les proves de selectivitat. Com els darrers anys, es distribueien en cinc tribunals. Dos són a la Universitat Politècnica de Catalunya a l’avinguda de les Bases, un és a l’institut Lacetània, un a la Fundació Universitària del Bages-UManresa, i un més a l’escola Joviat.

Una de les novetats més destacades de la convocatòria d’enguany és que hi haurà aparells detectors d’ones per evitar la utilització d’aparells electrònics durant la prova. Els detectors passaran aleatòriament per les diferents aules dels tribunals.

El primer examen d’aquest dimarts ha sigut el de llengua castellana i literatura, i a continuació hauran de fer front a la prova de llengua estrangera. A la tarda, a partir de les 3, hi tornaran amb les asignatures optatives. La selectivitat s’allargarà fins el dijous.

Els estudiants que fan la Prova d’Accés a la Universitat (PAU) a Manresa provenen dels centres d’ensenyament de les comarques del Bages, Moianès, Solsonès i part del Berguedà com Puig-reig i Gironella. Berga, com el curs passat, compta amb tribunal propi.

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Els controls d’aparells electrònics, la visita del Papa a Barcelona i la vaga de mestres i professors, fan que la convoctòria de la PAU d’aquest any sigui diferent respecte anteriors cursos. També el nombre d’alumnes que s’examinen: vora 46.000. Més que mai.

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