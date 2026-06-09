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Sor Lucía Caram després de saludar Lleó XIV: "He vist un Papa molt preocupat per la pau"

La caranava d'ambulàncies i vehicles d'emergència que ha de fer un corredor per la pau a Ucraïna va iniciar sortint de Montjuïs els 3.000 quilòmetres fins a Ucraïna

Sor Lucía li entrega un obsequi al Papa

Sor Lucía li entrega un obsequi al Papa / Fundació Santa Clara

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Enric Badia

Enric Badia

Manresa

"He vist un Papa preocupat per la pau i molt content de poder beneir aquest corredor humanitari que posa el focus en la pau a Ucraïna". Sor Lucía Caram ha dit aquestes paraules després de portar fins a Montjuïc les ambulàncies i vehicles d'emergència del corredor humanitari per la Pau perquè el Papa fes la seva benedicció a tot el grup. És una de les accions més importants que la monja argentina que viu des de fa anys a la comunitat de Santa Clara de Manresa ha pogut organitzar per donar suport als ferits ucraïnesos del conflicte bèl·lic que els enfronta amb l'exèrcit rus en una batalla llarga i de forces desiguals.

Sor Lucía Caram ha viscut aquest dimarts un dia emocionant. "Estic molt agraïda per la proximitat del Papa Lleó, per la seva preocupació per la Pau i per les ganes d'estar amb la gent". "Es va acostar per fer-se la foto amb tots els del grup de la Caravana per la Pau i a tots ens tocava i ens beneïa", ha explicat.

La religiosa manresana ha assegurat després de l'acte a l'estadi olímpic, que "he vist un Papa que escolta, que té una mirada que mostra que quan escolta interioritza el que aquella persona li està dient i que per a ell el més important són les persones que té al davant".

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Després de la benedicció de la caravana, el Papa va seguir amb l'acte a Montjuïc.

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