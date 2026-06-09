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Tres detinguts per una baralla amb bastons i armes blanques al carrer del Bruc de Manresa

Els fets s'han produït aquest migdia davant del col·legi Renaixença, i malgrat les amenaces i les armes, ningú ha resultat ferit

La baralla ha començat a dos qusrts de tres molt a prop del col·legi renaixença

La baralla ha començat a dos qusrts de tres molt a prop del col·legi renaixença / Google Maps

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Eduard Font Badia

Manresa

Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Manresa han hagut d'intervenir aquest migdia per aturar una baralla al carrer del Bruc de Manresa, a l'alçada del número 91. De resultes dels fets, tres persones han quedat detingudes.

L'avís s'ha donat a dos quarts de tres de la tarda, molt a prop del col·legi Renaixença, quan ha començat una baralla entre dos clans familiars. Per una banda, 2 homes de 23 i 21 anys, que han quedat detinguts per amenaces i atemptat contra agent de l'autoritat, i un d'ells també per danys contra un vehicle policial. I per l'altra, una dona de 51 anys que ha quedat detinguda per amenaces.

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A més a més de les 4 unitats de Mossos d'esquadra i les de Guàrdia Urbana, veïns i vianants de la zona també han col·laborat a aturar la baralla, que hauria començat per motius familiars, i que no ha provocat cap mena de lesió.

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