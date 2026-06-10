Althaia celebra els 10 anys de radioteràpia a Manresa amb el pacient número u
Més de 5.500 persones del territori han rebut tractament oncològic radioteràpic, evitant desplaçaments
«Que entri el número u» deia el metge quan tocava consulta a Ramon Artigas. Efectivament era el número u. Artigas va estrenar, fa 10 anys, el servei de Radioteràpia a l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa per tractar-se el càncer de pròstata que patia. Darrere seu han passat més de 5.500 pacients oncològics de les comarques centrals. La posada en marxa del servei va permetre Sant Joan de Déu oferir més prestacions al territori, i més especialitzades en una branca sensible com l’Oncologia.
El juny del 2016 es van realitzar els primers tractaments de radioteràpia fruit d’un acord de col·laboració entre el Consorci Sanitari de Terrassa, que és qui presta pròpiament el servei, i Althaia. Aquest dimecres l’aniversari s’ha celebrat a Sant Joan de Déu mateix amb un acte que ha reunit gestors dels hospitals de Manresa, Berga i la Cerdanya, que deriven els seus pacients a Manresa, del Consorci Sanitari de Terrassa, dirigents del CatSalut i professionals. També Ramon Artigas, el primer pacient tractat a Manresa. Ha aportat la dimensió humana a l’acte.
"Estàs de sort, em va dir la doctora"
En declaracions a Regió7, Artigas, de 78 anys i d’El Pont de Vilomara, ha recordat que un cop el van operar i quan semblava que li haurien de fer la radioteràpia a terrassa, on va arribar a visitar-se, li van comunicar que es posava en marxa el nou servei. «Estàs de sort em va dir la doctora». Artigas sabia que era el primer pacient. «El tracte va ser fenomenal, el que passa és que anava una mica cohibit per veure com aniria tot». A l’acte el va acompanyar la seva esposa Candelària -«només fa 51 anys que estem junts», ha precisat Artigas-, que ha explicat que va pensar que «si la màquina era nova, havia d’anar bé». I així va ser. Va quedar net després d’una vintena de sessions.
També ha participat en l’aniversari Ramon Besa, de Navàs. Fa 26 anys també li van detectar un càncer de pròstata. Després d’operar-lo va fer radioteràpia a Barcelona. Anys més tard el tumor va «rebrotar i em van dir que era podia fer les sessions a Manresa». Es va estalviar viatges amunt i avall i recorda que «aquí tot era molt més modern».
Qualitat de vida
A l’acte també han participat la cap d’Oncologia d’Althaia i subdirectora general d’Althaia, Montserrat Domènech. Ha manifestat que el servei ha permès millorar d’una forma molt important la qualitat de vida dels usuaris que reben tractament. Ha recordat que l’any 2010 es derivaven 357 pacients a Barcelona per rebre radioteràpia. Llavors el tractament durava entre 5 i 7 setmanes, i això volia dir haver d’anar a Barcelona cada dia durant tot aquest temps. A més a més, «teníem un hàndicap important», recorda: «No podíem oferir aquest tractament a pacients que havien de rebre radioteràpia pal·liativa contra el dolor perquè era pitjor el desplaçament que no pas el benefici que obtenien».
«Sempre vam tenir molt clar que aquí havíem de tenir radioteràpia», segons Domènech. L’acord amb el Consorci de Terrassa ho va fer possible. Josep Maria Solé és cap del servei d’Oncologia Radioteràpica del Consorci, ha comentat que inicialment es va pensar a atendre 450 pacients l’any. Ara ja són 630 a causa de l’envelliment de la població i les millores en els tractaments. Les sessions solen durar minut o minut i mig. L’aparell de radioteràpia, un accelerador lineal, també ha complert 10 anys. «Encara té altes prestacions», assegura Solé. Però «ja estem pensant a fer una renovació cap a l’any 2028».
El director del Servei Català de la Salut, Alfredo García, juntament amb el director general d’Althaia, Manel Jovells, i el director-gerent del Consorci de Terrassa, Ferran García, han sigut els encarregats d’obrir la jornada. També hoi han assistit el director assistencial del Servei Català de la Salut i exdirector mèdic d’Althaia, Ignasi Carrasco; i el gerent de la Regió Sanitària de la Catalunya central, Toni Sánchez.
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