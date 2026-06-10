Alumnes de l’institut Guillem Catà de Manresa veuen a la redacció de Regió7 com es fa un diari
Els tres grups de segon d'ESO han visitat les instal·lacions del diari per conèixer de primera mà com s'elaboren les informacions
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Regió7
Manresa
Els tres grups de segon d’ESO de l’institut Guillem Catà de Manresa han visitat les instal·lacions de Regió7 per conèixer de primera mà com s’elaboren les informacions i com funciona el dia a dia de la redacció.
En el marc de la visita, van poder veure com es treballa l’actualitat, com els redactors publiquen notícies al web i, posteriorment, les adapten a l’edició impresa.
Precisament, un dels treballs que han dut a terme els darrers dies és elaborar un diari a classe. La visita a la redacció els ha ofert una experiència que els ha apropat a la realitat de l’ofici periodístic.
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