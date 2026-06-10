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Alumnes de l’institut Guillem Catà de Manresa veuen a la redacció de Regió7 com es fa un diari

Els tres grups de segon d'ESO han visitat les instal·lacions del diari per conèixer de primera mà com s'elaboren les informacions

Alumnes del Guillem Catà a la redacció de Regió7

Alumnes del Guillem Catà a la redacció de Regió7 / Regió7

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Regió7

Manresa

Els tres grups de segon d’ESO de l’institut Guillem Catà de Manresa han visitat les instal·lacions de Regió7 per conèixer de primera mà com s’elaboren les informacions i com funciona el dia a dia de la redacció.

En el marc de la visita, van poder veure com es treballa l’actualitat, com els redactors publiquen notícies al web i, posteriorment, les adapten a l’edició impresa.

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Alguns dels alumnes de l'institut Guillem Catà que van visitar la redacció

Alguns dels alumnes de l'institut Guillem Catà que van visitar la redacció / Regió7

Precisament, un dels treballs que han dut a terme els darrers dies és elaborar un diari a classe. La visita a la redacció els ha ofert una experiència que els ha apropat a la realitat de l’ofici periodístic.

Alumnes a la redacció de Regió7

Alumnes a la redacció de Regió7 / Regió7

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