"Ara ja no només es descobreixen artistes en concerts, una estrella pot sorgir de les xarxes socials"
La manresana Núria Plans treballa en la indústria musical com encarregada de comunicació i management assistant d'un dels principals segells de Catalunya
La seva feina consisteix a «apagar focs». I no, la veïna de Manresa Núria Plans (2002) - o Nunu, com la coneix tothom- no és bombera. Treballa a la indústria musical, on els imprevistos són part del dia a dia. Com a corresponsable de comunicació i digital manager de la discogràfica Picap, viu entre estratègies, llançaments, concerts i urgències que reclamen algú tan resolutiu com ella.
El catàleg de Picap, inclou discografia de músics transcendentals per a la música catalana com Raimon, Lluís Llach, Maria del Mar Bonet, Sau o Sangtraït. Plans treballa per continuar impulsant projectes consolidats i catapultar els nous talents mentre intenta trobar el seu propi lloc dins del sector.
La música sempre ha estat el seu «centre de gravetat», tot i que el camí no sempre ha estat evident. Va estudiar Musicologia, una etapa que recorda amb desencís per la matèria que hi donaven: «no em motivava gens». Lluny de tirar la tovallola, va continuar formant-se al Conservatori de Manresa, on va obtenir el grau professional d’oboè. També ha creat música pel seu compte. Recentment, ha impulsat Vernús, un projecte de pop alternatiu amb el manresà Albert Compte, creador de la proposta Vert.
Amb tot això, la teoria ja la dominava. El que desconeixia era la maquinària que mou el sector. Va posar nom a tots els rols que el componen en fer el màster en Music Business and Management. De fet, va ser on va detectar el seu sisè sentit: «Tinc un bon instint per descobrir artistes que destacaran en un futur», admet. Ho relaciona amb diversos casos de cantants emergents sobre els quals ha posat la mirada abans que guanyessin més reconeixement.
Per això, se sent especialment atreta pel rol d’A&R (Artists and Repertoire), un perfil encarregat de descobrir nous talents. Una figura clau en una indústria cada vegada més saturada. «Ara no només es descobreixen artistes en concerts, una estrella pot sorgir de les xarxes socials», apunta.
Ara per ara, però, a Picap, Plans no només contribueix a trobar nous perfils, sinó que també els ajuda a establir-se. És un suport essencial. Sobretot quan els ajuda a resoldre imprevistos sobrevinguts. En un sol dia pot fer una nota de premsa, tancar col·laboracions, descarregar caixes per a un concert o vendre’n les samarretes.
Tot i que a llarg termini voldria dedicar-se a descobrir talents, imagina un futur compatible amb els seus rols actuals. Creu que per avançar cal assumir riscos i acumular experiència, encara que sigui de manera altruista. «He col·laborat en festivals com l’Embassa’t sense cobrar. Si no comences així, no ho faràs de cap manera», diu.
Somia anar de gira amb artistes, exercir de tour manager i publicar el seu propi disc. Aspiracions diverses amb un mateix denominador comú: que la música continuï marcant el tempo de la seva vida.
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