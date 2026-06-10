Dos-cents alumnes presenten a Manresa propostes per a la sostenibilitat ecològica
Han tractat àmbits com l’aigua, els residus, l’energia, l’alimentació, l’urbanisme, la mobilitat i la biodiversitat
Regió7
Aquest dimecres, 10 de juny, el Museu de l’Aigua i el Tèxtil de Manresa ha acollit la quarta edició del Congrés d’Ecociutat Joves per la Sostenibilitat. En aquest congrés, dos-cents alumnes d’ESO de tres centres de secundària de la comarca (Institut Lluís de Peguera de Manresa, Institut Escola Barnola de d’Avinyó i Institut Escola Pompeu Fabra d’El Pont de Vilomara i Rocafort) han presentat 51 propostes per fer més sostenible el seu institut, poble o ciutat.
Aquest any com a novetat, s’han lliurat els premis Ecociutat amb les següents categories: premi popular votat per tots els participants, el més sostenible, el més viable i el més original i una menció especial en la categoria de participació ciutadana. Els premis han estat atorgats pel jurat del congrés, format per alumnat, tècnics i responsables de les entitats organitzadores.
El jurat ha atorgat el premi al projecte més original a “Acampada Verda” de l’Institut Lluís de Peguera; el premi al projecte més viable és per a “Malbaratament alimentari i menjar saludable” de l’Institut Escola Barnola; el premi per al projecte més sostenible és per a la creació d’un “Hort Comunitari”, de l’Institut Lluís de Peguera; i al premi atorgat per votació popular ha estat per “Espigo!”, un projecte que fa propostes per lluitar contra el malbaratament alimentari, també de l’institut manresà. Finalment, el jurat ha decidit atorgar una menció especial en la categoria de participació ciutadana al projecte de “Millora de parcs” ideat per l’Institut Escola Pompeu Fabra.
Ulls crítics
Aquest és el quart curs escolar que l'alumnat participa al Projecte Compartit d’Ecociutat, a través del qual analitza amb ulls crítics el seu entorn i busca millores i solucions tenint present el seu institut i el poble o ciutat on viuen com un ecosistema, amb les seves entrades i sortides.
Aquest projecte es va iniciar fa cinc anys a partir d’un grup de treball dins el Pla de Formació de Zona del Centre de Recursos Pedagògics del Bages. En aquest grup de treball, hi participen el professorat dels tres centres educatius i docents i educadores del CdA del Bages, el Consorci del Bages per a la gestió de residus i el Parc de la Séquia.
Al Congrés s’hi han convidat representants polítics, tècnics i representants dels Serveis Territorials d’Educació a la Catalunya Central que han escoltat les propostes de millora de l’entorn que ha fet l’alumnat per aconseguir uns municipis més verds i més sostenibles. Un dels objectius que es perseguia era valorar la possibilitat de dur-les a terme.
Els projectes han estat dissenyats tenint en compte àmbits com l’aigua, els residus, l’energia, l’alimentació, l’urbanisme, la mobilitat i la biodiversitat amb l’objectiu de respondre als reptes de les ciutats del s. XXI.
El format de l’esdeveniment ha seguit l’estructura dels congressos científics destinats a una temàtica concreta. L’alumnat, organitzat per equips de treball, ha presentat 51 pòsters en diferents taules rodones, on han compartit la seva experiència, han debatut les propostes i han reflexionat sobre la possibilitat d’aconseguir un futur més sostenible.
Els joves han estat els protagonistes del Congrés en tot moment: han participat de l’organització de l’esdeveniment, han format part del jurat, i han lliurat els premis. El mestre i actor Joan Cirera ha estat el mestre de cerimònies de l’acte que, tant a l’inici com al final ha estat amenitzat pel Màgic Pol, el mag manresà que amb la seva màgia i el seu humor ha aconseguit captar l’atenció dels joves participants.