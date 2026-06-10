El Col·legi L’Ave Maria de Manresa guanya el premi al millor pòster a l’Schools Song Contest
Regió7
El passat 29 de maig, es va celebrar la tercera i última jornada del festival Schools Song Contest a l’escola Vedruna Navàs, amb la participació de més de 140 alumnes procedents de les escoles: Vedruna Navàs, FEDAC Guissona i L’Ave Maria Manresa. En aquesta ocasió el grup guanyador al millor pòster va ser pels alumnes de 6è de primària del Col·legi L’Ave Maria Manresa amb The Great Students, els quals també van quedar finalistes al premi a la millor lletra en llengua anglesa.
La 15a edició de l’Schools Song Contest ha comptat amb la participació de més de 1.100 alumnes d’escoles d’arreu de Catalunya. El projecte, impulsat per la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC), està adreçat a l’alumnat de cicle superior d’educació primària i d’ESO, i fomenta l’aprenentatge de la llengua anglesa a través de la música, així com d’altres àrees com ara l’educació física, l’educació visual i plàstica, la informàtica o la tecnologia.
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