Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Lleó XIV a Catalunya, en directeVisita del PapaPablo Tamba, fitxatge al BaxiBurger King a ManresaPAU 2026 a ManresaPont de SuanyaMor Josep Solà
instagramlinkedin

El Col·legi L’Ave Maria de Manresa guanya el premi al millor pòster a l’Schools Song Contest

Els alumnes de 6è de primària del Col·legi L'Ave Maria amb el pòster guanyador

Els alumnes de 6è de primària del Col·legi L'Ave Maria amb el pòster guanyador

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Regió7

Manresa

El passat 29 de maig, es va celebrar la tercera i última jornada del festival Schools Song Contest a l’escola Vedruna Navàs, amb la participació de més de 140 alumnes procedents de les escoles: Vedruna Navàs, FEDAC Guissona i L’Ave Maria Manresa. En aquesta ocasió el grup guanyador al millor pòster va ser pels alumnes de 6è de primària del Col·legi L’Ave Maria Manresa amb The Great Students, els quals també van quedar finalistes al premi a la millor lletra en llengua anglesa.

La 15a edició de l’Schools Song Contest ha comptat amb la participació de més de 1.100 alumnes d’escoles d’arreu de Catalunya. El projecte, impulsat per la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC), està adreçat a l’alumnat de cicle superior d’educació primària i d’ESO, i fomenta l’aprenentatge de la llengua anglesa a través de la música, així com d’altres àrees com ara l’educació física, l’educació visual i plàstica, la informàtica o la tecnologia.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Blinden el parc i el llac de l’Agulla com espai privat d’ús públic per abastir d’aigua Manresa
  2. Burger King obrirà un segon establiment a Manresa el 30 de juny
  3. La C-16 té cinc dels deu radars que més multes han posat en l'últim any i mig a la Catalunya central
  4. Tres detinguts per una baralla amb bastons i armes blanques al carrer del Bruc de Manresa
  5. La jutgessa sospita que Jonathan Andic es va desfer del mòbil perquè va desactivar l’aplicació de comptar passos just abans de viatjar a l’Equador
  6. Mor Josep Solà, empresari de Gironella molt implicat a Cal Bassacs
  7. Necrològiques del 9 de juny de 2026
  8. Ensurt a Berga amb un autobús que s'ha encès

Lleó XIV consola i beneeix els presos de Brians: «El passat no condemna el futur, Déu ens ofereix canviar»

Lleó XIV consola i beneeix els presos de Brians: «El passat no condemna el futur, Déu ens ofereix canviar»

El Col·legi L’Ave Maria de Manresa guanya el premi al millor pòster a l’Schools Song Contest

El Col·legi L’Ave Maria de Manresa guanya el premi al millor pòster a l’Schools Song Contest

La curiositat: Per què a Netflix li agrada el nom d'Aurora a Manresa?

La curiositat: Per què a Netflix li agrada el nom d'Aurora a Manresa?

El paper de la dona segons Clara Campoamor i Pilar Primo de Rivera, a l’examen d’història de la selectivitat a Catalunya

El paper de la dona segons Clara Campoamor i Pilar Primo de Rivera, a l’examen d’història de la selectivitat a Catalunya

El Papa recorda als presos de Brians 1 que "Déu els estima com són, però els somia millors"

El Papa recorda als presos de Brians 1 que "Déu els estima com són, però els somia millors"

Barcelona imposa gairebé 1.000 multes per passejar gossos sense corretja després de dos anys i mig de veto

Barcelona imposa gairebé 1.000 multes per passejar gossos sense corretja després de dos anys i mig de veto

Emoció i nervis a Montserrat moments abans de l'arribada de Lleó XIV: "No crec que torni a poder veure mai més un papa tan de prop"

Emoció i nervis a Montserrat moments abans de l'arribada de Lleó XIV: "No crec que torni a poder veure mai més un papa tan de prop"

El Kids&Us confirma el fitxatge de l'ala andalús Pablo Tamba

El Kids&Us confirma el fitxatge de l'ala andalús Pablo Tamba
Tracking Pixel Contents