La consellera Montserrat defensa a Manresa que les PAU són la millor eina per accedir a la universitat perquè “funcionen”
Destaca que el 75% de l'oferta dels graus de les universitats públiques ja s'imparteix en català
Ruben Costa
La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha visitat aquest dimecres la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) de Manresa, que acull un dels tribunals de les Proves d'Accés a la Universitat (PAU). Des d'allà, ha destacat la normalitat amb què s'estan desenvolupant les proves i ha posat en valor la tasca dels professionals que fan possible un dispositiu que aquest any mobilitza desenes de milers d'estudiants arreu de Catalunya.
"Les PAU funcionen", ha afirmat la consellera, que ha insistit que sovint es posa el focus en els problemes puntuals i no en allò que rutlla. Per a Montserrat, els quaranta anys d'història de les proves demostren la seva solidesa i la capacitat del sistema per adaptar-se a noves circumstàncies i gestionar incidències. La titular de Recerca i Universitats ha volgut agrair explícitament la tasca dels centres educatius que acullen els exàmens, dels coordinadors de matèria, dels presidents dels tribunals i dels centenars de docents que participen voluntàriament en l'organització i vigilància de les proves. "Estem molt satisfets perquè les proves estan transcorrent amb total normalitat, i això també és una bona notícia", ha remarcat.
Sense incidències rellevants
Pel que fa al desenvolupament de les primeres jornades d'exàmens, Montserrat ha assegurat que no s'han registrat incidències de gravetat. Les úniques situacions detectades han estat casos puntuals relacionats amb dubtes sobre algun enunciat, que són qüestions que formen part de la gestió habitual d'unes proves d'aquestes dimensions. Montserrat ha aprofitat per reconèixer el paper de les famílies i del professorat durant aquests dies, recordant que moltes persones acompanyen els estudiants fins als tribunals i contribueixen a reduir la pressió emocional que comporten les proves. "La nota és important, però també volem transmetre tranquil·litat. Les PAU són un pas més en el camí dels estudiants cap a la universitat", ha afirmat.
Un dels elements nous d'aquesta convocatòria és la prova pilot dels dispositius detectors de radiofreqüència, impulsada per evitar possibles casos de còpia mitjançant dispositius electrònics. Segons la consellera, fins ara no s'ha detectat cap cas de mal ús de dispositius electrònics ni tampoc cap situació irregular relacionada amb aquesta prova pilot. "Els estudiants saben perfectament què poden portar a l'examen i què no. El nostre objectiu és garantir que tothom faci la prova en les mateixes condicions."
Més enllà de les proves preuniversitàries, Montserrat ha acordat una de les qüestions centrals del seu departament: la situació del català a les universitats. La consellera ha defensat els resultats del Pla d'enfortiment de la llengua catalana en el sistema universitari i de recerca a les universitats, desplegat durant els darrers anys, i ha assegurat que actualment l'oferta de graus en català a les universitats públiques catalanes se situa al voltant del 75%. La xifra queda lleugerament per sota de l'objectiu inicial, que era el 80%, però Montserrat considera que el balanç és positiu si es compara amb la taxa que tenien inicialment. "Catalunya és un pol d'atracció de talent internacional i hem de ser capaços de compatibilitzar aquesta internacionalització amb la promoció de la llengua catalana", ha defensat.
Des de Manresa, Montserrat ha volgut transmetre un missatge de "calma i confiança" als estudiants que aquests dies s'examinen per accedir a la universitat. La consellera ha insistit que les PAU són una prova consolidada, amb quaranta anys de trajectòria, i ha defensat que continuen sent la millor eina per garantir un accés equitatiu als estudis superiors.
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