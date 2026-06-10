Premi de 150.000 euros a Manresa del sorteig d'Euromillones
L'ha despatxat l'administració de loteria situada a l'hipermercat Carrefour dels Trullols
El darrer sorteig d'Euromillones celebrat aquest dimarts ha deixat una pluja de milions a Europa i ha esquitxat directament la capital del Bages. Mentre que el gran pot històric de 174,9 milions d'euros de Primera Categoria ha anat a parar a un únic encertant a Bèlgica, la sort ha somrigut a Catalunya. L'Administració de Loteries núm. 8 de Manresa, ubicada al centre comercial Carrefour de l'avinguda d'Alvar Aalto, ha estat l'encarregada de segellar un dels dos únics bitllets premiats de Segona Categoria (5 encerts + 1 estrella) a tot l'estat espanyol.
148.909 euros
L'altre bitllet afortunat d'aquesta mateixa categoria s'ha validat a Estepona (Màlaga). Cada un d'aquests premis està dotat amb 148.909 euros. A més, la combinació guanyadora del sorteig (formada pels números 2, 7, 23, 44 i 46, amb les estrelles 3 i 5) ha repartit un premi de Tercera Categoria a Espanya i el milió de guanyador associat al codi d'«El Millón», validat a la localitat andalusa d'Ardales. Com que el pot principal s'ha entregat íntegrament, el proper sorteig de divendres reiniciarà el marcador amb un fons fixat en 17 milions d'euros.
L’administració de loteria número 8 de Manresa, la que hi ha al Carrefour, ha repartit els últims 7 anys quatre primers premis de la Loteria Nacional, tres segons premis, un tercer premi i un cinquè premi. El seu responsable és David Fernández.
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