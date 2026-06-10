Sabó fosfòric i injeccions per tenir cura de la bona salut d'arbres de Manresa
L'Ajuntament programa tractaments per prevenir, curar o eliminar plagues, malalties i males herbes a diferents espais de la ciutat
Regió7
La nit de dijous a divendres, de les 22 h de l’11 de juny a les 05.30 h del 12 de juny, l’Ajuntament de Manresa durà a terme tractaments fitosanitaris a l'arbrat dels carrers Alcalde Emilà Martínez, Alcalde Francesc Marcet, Alcalde Lluís Prunés, Ramon d’Iglésias, i a la placeta del carrer de Serarols.
Es farà servir sabó fosfòric, un producte biodegradable que actua per contacte sobre les secrecions de determinades plagues, com pugons i psil·les, contribuint a reduir la seva presència. Aquest producte es caracteritza per un baix impacte ambiental, no deixa residus persistents i respecta la fauna auxiliar. A més, aporta petites quantitats de nutrients a les plantes, si bé la seva finalitat principal és el manteniment de la sanitat vegetal, no la fertilització.
Endoterapia
Durant els dies 11, 12 i 13 de juny, en horari diürn, es faran tractaments d'endoteràpia als següents espais: carrer Ramon Iglésias, placeta del carrer de Serarols, carrer del canonge Mulet, carrer Casanovas i als pollancres del barri de la Font dels Capellans. L'endoteràpia implica la injecció directa del producte al sistema vascular de l'arbre, permetent una aplicació més precisa. Així s’evita la dispersió del producte i es minimitza l'exposició a persones, animals i fauna auxiliar.
Tractament als xipresos del Cementiri
El tractament fitosanitari als xipresos del Cementiri, previst la setmana passada però ajornat per raons meteorològiques, es reprograma per a la matinada de dijous a divendres d'aquesta setmana. Es tractaran aproximadament un centenar d’arbres afectats per l'assecada del xiprer, una malaltia que provoca assecaments i obstrueix els vasos de la planta.
Les zones a tractar seran delimitades per evitar l'accés de persones alienes. Per a més informació, truqueu al 010 (cost segons operadora) o al telèfon gratuït 93 878 23 01, o contacteu pel WhatsApp municipal al 644 069 801.
Subscriu-te per seguir llegint
- Blinden el parc i el llac de l’Agulla com espai privat d’ús públic per abastir d’aigua Manresa
- Burger King obrirà un segon establiment a Manresa el 30 de juny
- La C-16 té cinc dels deu radars que més multes han posat en l'últim any i mig a la Catalunya central
- Tres detinguts per una baralla amb bastons i armes blanques al carrer del Bruc de Manresa
- La jutgessa sospita que Jonathan Andic es va desfer del mòbil perquè va desactivar l’aplicació de comptar passos just abans de viatjar a l’Equador
- Mor Josep Solà, empresari de Gironella molt implicat a Cal Bassacs
- Necrològiques del 9 de juny de 2026
- Ensurt a Berga amb un autobús que s'ha encès