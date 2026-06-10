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Sabó fosfòric i injeccions per tenir cura de la bona salut d'arbres de Manresa

L'Ajuntament programa tractaments per prevenir, curar o eliminar plagues, malalties i males herbes a diferents espais de la ciutat

Els aurons blancs del carrer de Ramon Iglésias están inclosos en el paquet de treballs

Els aurons blancs del carrer de Ramon Iglésias están inclosos en el paquet de treballs / AJM

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Regió7

Manresa

La nit de dijous a divendres, de les 22 h de l’11 de juny a les 05.30 h del 12 de juny, l’Ajuntament de Manresa durà a terme tractaments fitosanitaris a l'arbrat dels carrers Alcalde Emilà Martínez, Alcalde Francesc Marcet, Alcalde Lluís Prunés, Ramon d’Iglésias, i a la placeta del carrer de Serarols.

Es farà servir sabó fosfòric, un producte biodegradable que actua per contacte sobre les secrecions de determinades plagues, com pugons i psil·les, contribuint a reduir la seva presència. Aquest producte es caracteritza per un baix impacte ambiental, no deixa residus persistents i respecta la fauna auxiliar. A més, aporta petites quantitats de nutrients a les plantes, si bé la seva finalitat principal és el manteniment de la sanitat vegetal, no la fertilització.

Endoterapia

Durant els dies 11, 12 i 13 de juny, en horari diürn, es faran tractaments d'endoteràpia als següents espais: carrer Ramon Iglésias, placeta del carrer de Serarols, carrer del canonge Mulet, carrer Casanovas i als pollancres del barri de la Font dels Capellans. L'endoteràpia implica la injecció directa del producte al sistema vascular de l'arbre, permetent una aplicació més precisa. Així s’evita la dispersió del producte i es minimitza l'exposició a persones, animals i fauna auxiliar.

Tractament als xipresos del Cementiri

El tractament fitosanitari als xipresos del Cementiri, previst la setmana passada però ajornat per raons meteorològiques, es reprograma per a la matinada de dijous a divendres d'aquesta setmana. Es tractaran aproximadament un centenar d’arbres afectats per l'assecada del xiprer, una malaltia que provoca assecaments i obstrueix els vasos de la planta.

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Les zones a tractar seran delimitades per evitar l'accés de persones alienes. Per a més informació, truqueu al 010 (cost segons operadora) o al telèfon gratuït 93 878 23 01, o contacteu pel WhatsApp municipal al 644 069 801.

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