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Torna la revetlla infentil sense petards a Manresa

Enguany entitats dansaires i sardanistes encendran la foguera amb la Flama del Canigó

La plaça Major de Manresa es tornarà a omplir de música per la revetlla infantil

La plaça Major de Manresa es tornarà a omplir de música per la revetlla infantil / ARXIU/OSCAR BAYONA

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Regió7

Manresa

Manresa celebrarà la 27a revetlla infantil de Sant Joan sense petards, la proposta festiva i familiar que tindrà lloc a la plaça Major el 23 de juny a partir de 2/4 de 8 del vespre. La festa consolida la presència del Picapoll, que repetirà la seva participació després de fer la seva aparició l’any passat.

El Picapoll serà l’encarregat de donar la benvinguda al públic assistent i presentar el concert dels empordanesos Jaume Ibars i els Trastos Band, que oferiran un espectacle participatiu amb cançons, jocs i propostes pensades per fer gaudir tant petits com grans.

Flama del Canigó

Després de l’arribada de la Flama del Canigó i quan comenci a fer-se fosc, s’encendrà la tradicional foguera de Sant Joan al centre de la plaça. La novetat d’aquesta edició és l’encesa de la foguera infantil per part d’entitats de la ciutat, que enguany anirà a càrrec de grups sardanistes i dansaires. Hi participaran el Grup Sardanista Dintre el Bosc, el Casal Cultural Dansaires Manresans, Manresa Dansa i l’Agrupació Cultural del Bages.

La revetlla infantil sense petards és una activitat pensada especialment per al públic familiar. Per tal de garantir un entorn tranquil i inclusiu per a tothom, durant tota la celebració està totalment prohibit tirar petards.

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L’acte està organitzat per l’Ajuntament de Manresa i compta amb la col·laboració d’Imagina’t i l’ADF Pla de Bages. El cartell d’aquesta edició ha estat creat per la il·lustradora manresana Sara Villarta Rodó.

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