La caravana de Sor Lucía que va beneir el Papa, a punt d'arribar a la frontera d'Ucraïna: "El viatge s'ha fet llarg"
En els més de 1.000 quilòmetres recorreguts, el corredor solidàri ha perdut un dels 31 vehicles a causa d'una fallada en el motor
Regió7
La Caravana de la Bondat de sor Lucía Caram ja ha recorregut més de 1.000 quilòmetres i és a punt d'arribar a la frontera d'Ucraïna. Les 21 ambulàncies, els 9 vehicles i la pick up que conformen el comboi solidari de la Fundació del Convent de Santa Clara van sortir dimarts de Barcelona, un cop beneïts pel Papa Lleó XIV, i en els darrers dos dies han fet parada a Nimes (França) i Allersberg (Alemanya), on han arribat aquest dijous. Es preveu que arribin a la frontera amb Ucraïna aquest divendres a les 6 del matí.
El viatge ha tingut les seves anècdotes i els seus entrebancs. En una publicació compartida al perfil d'Instagram de la directora del Convent de Santa Clara de Manresa (@sorluciacaram), Javier Muñoz, voluntari del corredor humanitari, confessa que el recorregut "s'ha fet llarg". En el transcurs d'aquest, "hem perdut un vehicle" per una fallada del motor i "algun company ha arribat tard a l'hotel", explica. Així i tot, es mostren impresionats per les ciutats on han fet parada abans d'arribar a la seva destinació.
Aquest és el 44è corredor humanitari de la Fundació del Convent de Santa Clara. És la caravana més ambiciosa que ha posat en marxa la institució.Tot plegat es calcula que té un valor de més de dos milions d’euros. En els 44 viatges realitzats per sor Lucía a Ucraïna, la tasca de la fundació ha quedat representada amb un balanç més que considerable: 4.000 persones han arribat a Catalunya com a refugiades i 210 ambulàncies han estat enviades al país europeu per atendre ferits en el conflicte.
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