Direccions obligatòries contradictòries a Manresa: Cap a on vaig a la dreta o a l'esquerra?
La senyalització ha estat fotografiada al carrer de Circumval·lació a tocar Guimerà
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Regió7
Manresa
Cap a on vaig a la dreta o a l'esquerra? Aquesta és la pregunta que s'ha fet el lector que ha fotografiat aquesta senyalització contradictòria a Manresa.
Les direccions obligatòries oposades s'han vist al carrer de Circumval·lació a tocar d'Àngel Guimerà.
Cal recordar que el sector es troba en un procés de profunda transformació amb la reurbanització del carrer Guimerà i vials adjacents. Les obres formen part del projecte de transformació de l'espai públic al centre de Manresa, amb l'objectiu de convertir el carrer Guimerà en una zona exclusiva per a vianants i de reformar i reordenar el trànsit als carrers dels voltants.
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