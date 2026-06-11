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Direccions obligatòries contradictòries a Manresa: Cap a on vaig a la dreta o a l'esquerra?

La senyalització ha estat fotografiada al carrer de Circumval·lació a tocar Guimerà

La senyalització fotografiada al carrer Circumval·lació

La senyalització fotografiada al carrer Circumval·lació / Arxiu particular

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Regió7

Manresa

Cap a on vaig a la dreta o a l'esquerra? Aquesta és la pregunta que s'ha fet el lector que ha fotografiat aquesta senyalització contradictòria a Manresa.

Les direccions obligatòries oposades s'han vist al carrer de Circumval·lació a tocar d'Àngel Guimerà.

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Cal recordar que el sector es troba en un procés de profunda transformació amb la reurbanització del carrer Guimerà i vials adjacents. Les obres formen part del projecte de transformació de l'espai públic al centre de Manresa, amb l'objectiu de convertir el carrer Guimerà en una zona exclusiva per a vianants i de reformar i reordenar el trànsit als carrers dels voltants.

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