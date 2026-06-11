La doctora en Bioquímica Marta Otero és nomenada rectora de la UVic-UCC
Assumirà el càrrec formalment l'1 de setembre en substitució de Josep Eladi Baños
REGIÓ7
La Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya ha culminat el procés per escollir el nou rector de la institució universitària. En aquest cas rectora. La doctora en Bioquímica i biologia molecular Marta Otero ha estat ratificada i nomenada pel patronat de la Fundació Universitària Balmes, titular de la UVic-UCC. Assumirà plenament el càrrec a partir de l’1 de setembre. La designació arriba després que el Patronat hagi validat l’informe favorable del claustre de la UVic-UCC.
El claustre, reunit de forma extraordinària el passat 28 de maig, va donar un ampli suport al programa d’actuació de Marta Otero Viñas per als pròxims quatre anys (2026-2030), amb un 90,64 % de vots a favor dels membres de la comunitat universitària amb dret a vot. El mandat de la rectora serà de quatre anys renovables una sola vegada consecutiva, i l’acte de relleu i presa de possessió de la nova rectora tindrà lloc el 15 de juliol.
La consellera de Recerca i Universitats de la Generalitat, Núria Montserrat, ha participat en la sessió del patronat.
En el moment del seu nomenament, Marta Otero, s’ha incorporat a la reunió del patronat i ha expressat el seu agraïment per la confiança dipositada. La nova rectora ha manifestat la seva voluntat d’entomar aquesta nova etapa amb la màxima responsabilitat i amb el compromís de continuar treballant per al creixement, la projecció i el prestigi de la institució durant els pròxims anys.
Ha estat la darrera reunió del patronat a la qual ha assistit l’actual rector, Josep Eladi Baños. S’ha acomiadat dels patrons amb un discurs d’agraïment i un balanç dels principals projectes durant els seus vuit anys de mandat (2019-2026). En la seva intervenció, ha destacat el compromís col·lectiu i la col·laboració institucional com a motors de transformació i consolidació de la universitat.
Tot i que el procés de relleu institucional no tindrà lloc fins al mes de juliol, el president de la Fundació Universitària Balmes i alcalde de Vic, Albert Castells, ha expressat al rector -en nom de tots els membres del patronat- l’agraïment i el reconeixement per una etapa tan exigent com rellevant per a la universitat.
"Volem valorar la teva tasca com a persona que n’ha assumit la màxima responsabilitat amb rigor, compromís, respecte institucional i vocació de servei”, ha remarcat Castells. Així mateix, ha agraït aquests anys de dedicació a la universitat que “han contribuït al creixement i a la projecció” de la institució. El president de la FUBalmes ha finalitzat el seu parlament amb el lliurament d’un retrat institucional al rector Baños.
En la reunió del patronat s’han nomenat i han pres possessió del càrrec tres nous patrons de la Fundació Universitària Balmes, entre els quals el director general d’Althaia de Manresa, Manel Jovells, que fins ara assistia a les reunions en qualitat de convidat. Els altres dos nous patrons són Joan Turró Vives, que ocupa el càrrec com a president del Consorci Hospitalari de Vic en substitució el seu predecessor, Antoni Molas Casas; i Francesc Xavier Farrés Fabré, com a regidor de l’Ajuntament de Vic, en substitució d’Elisenda Carrera Comerma.
Subscriu-te per seguir llegint
- Visita inesperada en el rodatge de 'Los niños del Brasil' a Manresa
- Premi de 150.000 euros a Manresa del sorteig d'Euromillones
- Ni cúter ni cinta adhesiva per enganxar el cartró dels medicaments: Sanitat avança cap a l’eliminació del cupó precinte
- Lleó XIV beneeix les ambulàncies de sor Lucía Caram, que surt de Montjuïc cap a Ucraïna: «La fe sense compromís no és creïble»
- Burger King obrirà un segon establiment a Manresa el 30 de juny
- Un ferit en una aparatosa sortida de vía a la C-16, a Sallent
- L’entorn del monestir de Montserrat es transforma en un gran amfiteatre per rebre Lleó XIV
- La visita del Papa a Catalunya, minut a minut