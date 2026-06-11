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La doctora en Bioquímica Marta Otero és nomenada rectora de la UVic-UCC

Assumirà el càrrec formalment l'1 de setembre en substitució de Josep Eladi Baños

Marta Otero durant la seva intervenció al patronat de la FBalmes

Marta Otero durant la seva intervenció al patronat de la FBalmes / UVIC-UCC

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Manresa

La Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya ha culminat el procés per escollir el nou rector de la institució universitària. En aquest cas rectora. La doctora en Bioquímica i biologia molecular Marta Otero ha estat ratificada i nomenada pel patronat de la Fundació Universitària Balmes, titular de la UVic-UCC. Assumirà plenament el càrrec a partir de l’1 de setembre. La designació arriba després que el Patronat hagi validat l’informe favorable del claustre de la UVic-UCC.

El claustre, reunit de forma extraordinària el passat 28 de maig, va donar un ampli suport al programa d’actuació de Marta Otero Viñas per als pròxims quatre anys (2026-2030), amb un 90,64 % de vots a favor dels membres de la comunitat universitària amb dret a vot. El mandat de la rectora serà de quatre anys renovables una sola vegada consecutiva, i l’acte de relleu i presa de possessió de la nova rectora tindrà lloc el 15 de juliol. 

La consellera de Recerca i Universitats de la Generalitat, Núria Montserrat, ha participat en la sessió del patronat.

Reunió del patronat de la Fundació Universitària Balmes

Reunió del patronat de la Fundació Universitària Balmes / UVIC-UCC

En el moment del seu nomenament, Marta Otero, s’ha incorporat a la reunió del patronat i ha expressat el seu agraïment per la confiança dipositada. La nova rectora ha manifestat la seva voluntat d’entomar aquesta nova etapa amb la màxima responsabilitat i amb el compromís de continuar treballant per al creixement, la projecció i el prestigi de la institució durant els pròxims anys. 

Ha estat la darrera reunió del patronat a la qual ha assistit l’actual rector, Josep Eladi Baños. S’ha acomiadat dels patrons amb un discurs d’agraïment i un balanç dels principals projectes durant els seus vuit anys de mandat (2019-2026). En la seva intervenció, ha destacat el compromís col·lectiu i la col·laboració institucional com a motors de transformació i consolidació de la universitat. 

Tot i que el procés de relleu institucional no tindrà lloc fins al mes de juliol, el president de la Fundació Universitària Balmes i alcalde de Vic, Albert Castells, ha expressat al rector -en nom de tots els membres del patronat- l’agraïment i el reconeixement per una etapa tan exigent com rellevant per a la universitat. 

"Volem valorar la teva tasca com a persona que n’ha assumit la màxima responsabilitat amb rigor, compromís, respecte institucional i vocació de servei”, ha remarcat Castells. Així mateix, ha agraït aquests anys de dedicació a la universitat que “han contribuït al creixement i a la projecció” de la institució. El president de la FUBalmes ha finalitzat el seu parlament amb el lliurament d’un retrat institucional al rector Baños. 

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La consellera Núria Montserrat, el rector Josep Eladi Baños i l'alcalde de Vic, Albert Castells / UVIC-UCC

En la reunió del patronat s’han nomenat i han pres possessió del càrrec tres nous patrons de la Fundació Universitària Balmes, entre els quals el director general d’Althaia de Manresa, Manel Jovells, que fins ara assistia a les reunions en qualitat de convidat. Els altres dos nous patrons són Joan Turró Vives, que ocupa el càrrec com a president del Consorci Hospitalari de Vic en substitució el seu predecessor, Antoni Molas Casas; i Francesc Xavier Farrés Fabré, com a regidor de l’Ajuntament de Vic, en substitució d’Elisenda Carrera Comerma. 

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