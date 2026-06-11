Joan Ma. Pou, periodista esportiu: "Em meravellen llocs com Manresa, que es pugui animar el Barça de futbol i cridar contra el de bàsquet"
El locutor que retransmet el Barça a RAC1 va participar en una xerrada del cicle Pessics de Vida a Manresa
"Potser no passa enlloc del món la dualitat que es dona a Manresa, a Badalona o a Reus. Que la mateixa persona pugui insultar el Barça de bàsquet, i animar el de futbol". Va ser una de les reflexions de Joan Maria Pou, periodista esportiu i locutor de les retransmissions del Barça a RAC1 des de fa 26 anys, que aquest dimecres va prendre part en una de les xerrades del cicle Pessics de Vida a Manresa. Ell diu que és "de tot el que porti l'escut del Barça".
L'acte, el darrer del cicle abans de l'aturada estiuenca, es va celebrar a la sala la Plana de l'Om en comptes del Casino de Manresa, a causa de l'esperada assistència de públic, que no va defraudar les expectatives. "Pensava que no vindria ningú per la competència del Papa", va dir el periodista. Les xerrades són organitzades per la Demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes i per Manresa Cultura.
Pou es va asseure a l'escenari acompanyat de Mar Poyato, periodista també de RAC1, amb qui va mantenir una conversa despreocupada i amb molt d'humor i complicitat, i en la que es va parlar molt de futbol, però també de bàsquet. De fet, "les meves primeres transmissions van ser de bàsquet, i m'agrada molt. Miro més bàsquet que futbol".
Però no van ser els únics. Hi havia d'assistir també el jugador del Kids&Us Manresa Pierre Oriola, que no va poder ser-hi per una causa personal, però que sí que hi va intervenir telemàticament. Oriola, fanàtic i soci del FC Barcelona, va conversar amb Pou sobre el Kids&Us Manresa (el va convidar a assistir a un partit), sobre el futur del Barça de bàsquet (tots dos van coincidir que serien feliços si Obradovich fos el nou entrenador), i es van tirar floretes l'un a l'altre.
Sobre el Barça de futbol, Pou va reconèixer que "Guardiola va marxar massa d'hora del Barça. Quatre anys al Camp Nou i deu al City, no s'entén massa", però que no s'imagina ara un "Barça sense Flick. Té molt recorregut, i crec que en dos o tres anys es guanyarà la Champions. Però és molt formal, i si no hi ha el què hi ha d'haver, se n'anirà". En referència amb el tracte amb els periodistes, "Hansi Flick és molt professional, però marca la distància. Ara, té un tracte exquisit".
Va sorprendre dient que "es parla massa del Barça. De la part esportiva ja està bé, però la resta té un vessant preciós, però també una de lamentable", i que reconeix "que no es llevarà per veure el mundial. Si algun partit m'escau bé, el veuré".
Després de repassar els àpats dels viatges de les transmissions, les anècdotes, va dir que ara està gaudint molt fent un "pòdcast en directe amb l'Albert Om", i que volten per teatres representant-lo. Estaran a l'Ametlla de Merola el pròxim dia 20 de juny.
I sobre el Madrid, que s'esperava que tornés a guanyar Florentino, i no s'imagina com serà la relació entre Mourinho i Hansi. "A Flick li deu fer molta mandra".
En acabar, amb el regidor d'esports de Manresa present a la sala, es va parlar, i bromejar, sobre l'esperat "nou Nou Pavelló del Congost de Manresa". El cicle Pessics de Vida tornarà a la capital de Bages el setembre.
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