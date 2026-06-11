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L’ICS inicia un programa d’educació sanitària per a la població d’orígen marroquí

La iniciativa s’ha posat en marxa aquesta setmana i promou l’apoderament en salut maternoinfantil

La primera sessió ha reunit una cinquantena de dones

La primera sessió ha reunit una cinquantena de dones / ICS

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Manresa

L’Institut Català de la Salut (ICS) a la Catalunya Central ha posat en marxa el projecte comunitari Escola transcultural de salut – Espai Al Sihha, un programa d’educació sanitària adreçat principalment a la població d’origen marroquí de la ciutat.

El projecte, liderat per les infermeres de pediatria de l’Equip d’Atenció Primària Plaça Catalunya de Manresa, es desenvolupa a la Mesquita Musaab Ibn Umair de la ciutat, i té com a objectiu millorar l’educació sanitària i promoure l’apoderament en salut maternoinfantil i familiar. Això es fa mitjançant un enfocament proper, participatiu i adaptat culturalment. En la primera sessió, que s’ha celebrat aquesta setmana, les infermeres han parlat sobre la importància de la vacunació contra el xarampió i ha comptat amb l’assistència de prop de cinquanta dones.

Estratègies de primària

L’Escola transcultural de salut s’emmarca dins les estratègies de salut comunitària de l’atenció primària, amb la voluntat de reduir desigualtats en salut i millorar l’accés als serveis sanitaris de col·lectius amb necessitats específiques.

De fet, d’escoles de salut se’n fan també de dirigides específicament a famílies, gent gran o, fins i tot, pensades per a les residències. Totes s’organitzen amb l’objectiu de promoure el benestar físic i emocional de la ciutadania i millorar els coneixements sobre la salut.

El projecte compta amb la participació de professionals de diferents àmbits com infermeria pediàtrica, llevadores, medicina, salut mental, nutrició i fisioteràpia. En aquesta ocasió incorpora la mediació cultural com a element clau per facilitar la comunicació i la confiança amb les famílies.

Salut al llarg de la vida

El programa inclou un cicle de set sessions formatives que es duen a terme des d’aquest mes de juny i fins al desembre, amb temàtiques diverses relacionades amb la salut infantil, la salut de la dona i els hàbits saludables.

 Entre els continguts destacats hi ha:

  • Vacunació
  • Salut mental i ús de pantalles, amb tallers específics per a famílies i adolescents
  • Activitat física i caminades comunitàries
  • Maternitat i menopausa: mites i realitats
  • Alimentació saludable i salut bucodental
  • Salut mental i migració

Les sessions es desenvolupen en format de tallers i activitats pràctiques, per fomentar la participació activa de les persones assistents i la resolució de dubtes en un entorn de confiança.

Proximitat, confiança i promoció de la salut

Segons l’ICS, amb aquesta iniciativa, reforça el seu compromís amb una atenció centrada en la persona, comunitària i culturalment competent, que posa el focus en la promoció de la salut i la prevenció de malalties des de la proximitat.

Notícies relacionades

L’Escola transcultural de salut vol esdevenir un espai de referència per a les famílies participants, que els faciliti eines per prendre decisions informades sobre la seva salut i la dels seus fills i filles, i promogui hàbits de vida saludables en totes les etapes.

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