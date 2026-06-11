El microbús del Centre Històric de Manresa, preparat per iniciar el servei
Comerciants, veïns i autoritats han fet avui un primer recorregut abans no s'estreni dilluns
Els vianants que s'han trobat un autobús per als sovint estrets i costeruts carrers del Barri Antic de Manresa, s'han sorprès de veure, aquest dijous al migdia, un petit autobús del servei del Bus Urbà de la ciutat. Es tracta del vehicle que a partir de dilluns dur`a terme un recorregut pel Centre Històric. D'aquesta forma es donarà compliment a una vella demanda de veïns i comerciants del rovell de l'ou de la ciutat que fa anys que demanen un servei de transport públic que faciliti la mobilitat pel centre de la ciutat.
Abans d'entrar en servei, aquest dijous ha fet un viatge amb autoritats encapçalades per l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, i veïns i comerciants de la ciutat. Hi havia Carles Gonfaus, en representació del carrer Urgell i entorn, Gerard Farré, del carrer Vilanova i Josep Tobeña, de plaça Major, Sant Miquel, Sobrerroca i voltants. Tots ells s'han significat els darrers dies per la seva posicio crítica amb l'Ajuntament pel que fa a mobilitat i aparcament a la ciutat.
L'autobús, de color verd com els del transport públic urbà que circulen per Manresa, ha aparegut poc abans de les 11 del matí la plaça Major. No és no fa parada, però avui l'ocasió s'ho valia. Ha pujat tothom qui ho havia de fer, i ha simulat el recorregut que farà a partir de dilluns. La nova línia començarà a la plaça Infants. D'aquí anirà al carrer Bilbao per entrar al Centre Històric i parar davant el CAP del Barri Antic i l'Hospital de Sant Andreu. Té parada, també, al Museu del Barroc, al carrer Santa Llúcia/la Seu, als jutjats, Plana de l'Om, Conservatori, al barri de Valldaura, al carrer del Bruc amb escola Renaixença, Pompeu Fabra -una de les parades on hi ha més connexions amb altres línies- i plaça dels Infants una altra vegada.
L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha assegurat que amb aquesta iniciativa es dona compliment a les reivindicacions de veïns i comerciants. Ha recordat que es tracta d'una prova pilot que durarà sis mesos per veure la resposta dels potencials usuaris. Així mateix, ha relacionat al nou servei amb les millores que s'han implementat darrerament en mobilitat
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