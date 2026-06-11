Un motorista ferit en un accident als Trullols de Manresa
El ferit és un veí de Manresa de 52 anys que va haver de ser traslladat a l'Hospital de Sant Joan de Déu
Una col·lisió entre un turisme i una motocicleta va provocar aquest dimecres al vespre que una persona hagués de ser traslladada a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa.
L'avís de l'accident es va donar a les 7 de la tarda, després que un cotxe, conduït per una veïna de Sant Vicenç de Castellet de 25 anys, col·lidís lateralment i en sentit obliquo contra la motocicleta que conduïa un veí de Manresa, de 52 anys. Els fets es van produir a la cruïlla de l'avinguda Països Catalans amb el carrer Joan Fuster, a la rotonda que porta el nom dels Trullols.
De resultes de la col·lisió, el conductor de la moto va haver de ser atès de ferides que, a hores d'ara, no han transcendit, però va haver de ser atès al lloc i traslladat a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa. La conductora del cotxe va donar negatiu a la prova d'alcohol i drogues.
Subscriu-te per seguir llegint
- Visita inesperada en el rodatge de 'Los niños del Brasil' a Manresa
- Premi de 150.000 euros a Manresa del sorteig d'Euromillones
- Ni cúter ni cinta adhesiva per enganxar el cartró dels medicaments: Sanitat avança cap a l’eliminació del cupó precinte
- Lleó XIV beneeix les ambulàncies de sor Lucía Caram, que surt de Montjuïc cap a Ucraïna: «La fe sense compromís no és creïble»
- Burger King obrirà un segon establiment a Manresa el 30 de juny
- Un ferit en una aparatosa sortida de vía a la C-16, a Sallent
- L’entorn del monestir de Montserrat es transforma en un gran amfiteatre per rebre Lleó XIV
- La visita del Papa a Catalunya, minut a minut