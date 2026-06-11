Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Biel ColominasFGCVisita del PapaRadioteràpia a AlthaiaBurger King a ManresaJohn HoffmanMor Josep Solà
instagramlinkedin

Un motorista ferit en un accident als Trullols de Manresa

El ferit és un veí de Manresa de 52 anys que va haver de ser traslladat a l'Hospital de Sant Joan de Déu

La rotonda dels Trullols, on va tenir lloc la col·lisió entre el cotxe i la moto

La rotonda dels Trullols, on va tenir lloc la col·lisió entre el cotxe i la moto / Google Maps

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Eduard Font Badia

Manresa

Una col·lisió entre un turisme i una motocicleta va provocar aquest dimecres al vespre que una persona hagués de ser traslladada a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa.

L'avís de l'accident es va donar a les 7 de la tarda, després que un cotxe, conduït per una veïna de Sant Vicenç de Castellet de 25 anys, col·lidís lateralment i en sentit obliquo contra la motocicleta que conduïa un veí de Manresa, de 52 anys. Els fets es van produir a la cruïlla de l'avinguda Països Catalans amb el carrer Joan Fuster, a la rotonda que porta el nom dels Trullols. 

Notícies relacionades

De resultes de la col·lisió, el conductor de la moto va haver de ser atès de ferides que, a hores d'ara, no han transcendit, però va haver de ser atès al lloc i traslladat a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa. La conductora del cotxe va donar negatiu a la prova d'alcohol i drogues.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Visita inesperada en el rodatge de 'Los niños del Brasil' a Manresa
  2. Premi de 150.000 euros a Manresa del sorteig d'Euromillones
  3. Ni cúter ni cinta adhesiva per enganxar el cartró dels medicaments: Sanitat avança cap a l’eliminació del cupó precinte
  4. Lleó XIV beneeix les ambulàncies de sor Lucía Caram, que surt de Montjuïc cap a Ucraïna: «La fe sense compromís no és creïble»
  5. Burger King obrirà un segon establiment a Manresa el 30 de juny
  6. Un ferit en una aparatosa sortida de vía a la C-16, a Sallent
  7. L’entorn del monestir de Montserrat es transforma en un gran amfiteatre per rebre Lleó XIV
  8. La visita del Papa a Catalunya, minut a minut

La fotografia de natura: consells per a principiants

La fotografia de natura: consells per a principiants

Un motorista ferit en un accident als Trullols de Manresa

Un motorista ferit en un accident als Trullols de Manresa

La Fundació Endesa culmina amb la creu de la torre de Jesucrist la seva tercera il·luminació artística a la Sagrada Família en 20 anys

La Fundació Endesa culmina amb la creu de la torre de Jesucrist la seva tercera il·luminació artística a la Sagrada Família en 20 anys

Busquen un menor de 16 anys després de perdre's amb una moto d'aigua en una excursió guiada per Roses

Busquen un menor de 16 anys després de perdre's amb una moto d'aigua en una excursió guiada per Roses

Una persona ferida després d'una baralla a la Baixada de la Seu de Manresa, amb llançament de torreta inclosa

Una persona ferida després d'una baralla a la Baixada de la Seu de Manresa, amb llançament de torreta inclosa

Les partitures del cor de la Sagrada Família amagaven estelades i un manual independentista de boicot

Les partitures del cor de la Sagrada Família amagaven estelades i un manual independentista de boicot

Biel Colominas: "Tothom voldria donar el màxim de continuïtat a un bloc, però aquesta és la realitat del Manresa"

Biel Colominas: "Tothom voldria donar el màxim de continuïtat a un bloc, però aquesta és la realitat del Manresa"

IE University, UAX y Pontificia Comillas lideran la lista de las universidades privadas más valoradas por las empresas de Forbes

IE University, UAX y Pontificia Comillas lideran la lista de las universidades privadas más valoradas por las empresas de Forbes
Tracking Pixel Contents