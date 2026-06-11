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Una persona ferida després d'una baralla a la Baixada de la Seu de Manresa, amb llançament de torreta inclosa

El test el va tirar un veí, fart dels sorolls, i no té a veure amb les ferides d'un dels litigants

Els Mossos d'esquadra al lloc dels fets, a la Baixada de la Seu

Els Mossos d'esquadra al lloc dels fets, a la Baixada de la Seu / Cedida

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Eduard Font Badia

Manresa

Una persona va resultar ferida i va haver de ser atesa a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa després d'una baralla a la Baixada de la Seu de Manresa. Ara mateix, no consta denúncia ni detinguts.

Els fets van passar prop de les 21.30 hores d'aquest dimecres, quan dues persones, sembla que clients d'un bar que hi ha a la zona, es van discutir al carrer, amb forts crits. Les circumstàncies de la discussió no es coneixen a hores d'ara, però sí el fet que un veí d'una casa molt propera, fart dels crits i sorolls, va acabar llançant un test des d'un tercer pis, que va impactar contra el terra, sense tocar ningú. Els Mossos d'Esquadra i el SEM van acudir al lloc, i van atendre una persona, sembla ser una de les que es barallaven, malgrat que les seves ferides no tenen a veure amb la torreta.

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A hores d'ara, ningú ha presentat denúncia davant la policia, ni tampoc s'ha efectuat cap detenció.

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