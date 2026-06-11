Pinya institucional a Manresa per fer de la fàbrica dels Panyos un referent patrimonial de país
Generalitat, Diputació i Ajuntament s’alineen en la celebració dels 200 anys de la factoria de riu més antiga del sud d'Europa
El juliol és previst que arrenquin les obres per completar la consolidació de la fàbrica de riu dels Panyos de Manresa, la factoria original més antiga que es conserva a Espanya, i una de les més antigues d’Europa.
Ho va anunciar ahir l’alcalde Marc Aloy en l’acte institucional de presentació de la commemoració dels 200 anys de la fàbrica, que va aplegar el director general de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya, Joaquim Borràs; el vicepresident segon de la Diputació de Barcelona, Dionís Guiteras; el president del Consell Comarcal del Bages, Eloi Hernández; Rosa Serra, en representació de la Comissió ciutadana Els Panyos, i altres representants institucionals i del teixit cultural i veïnal.
En els seus parlaments, tant Dionís Guiteras com Joaquim Borràs van coincidir a subratllar el valor patrimonial de la fàbrica de riu més antiga que es conserva amb la seva estructura original i la necessitat de fer pinya per potenciar el seu valor patrimonial.
I l’alcalde Aloy va posar la cirereta del pastís assegurant que la celebració del bicentenari dels Panyos «volem que sigui una commemoració de país», ja que es tracta d’un edifici en el qual de forma immediata començarà la inversió de 2,8 milions d’euros del Programa 2% Cultural del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Uns diners als quals l'Ajuntament sumarà un altre milió d'euros. Per a l’alcalde es tracta d’una «actuació estratègica», que primer afrontarà la consolidació estructural i, després, la museïtzació «per tornar-li la vida».
La celebració del bicentenari comptarà amb un ampli programa d’activitats que començaran aquest any i s’allargarà fins al 2027, i coincidirà amb l’inici de les obres de restauració de l’estructura interior de l’edifici, previstes per aquest mes de juliol.
Cinc grans àmbits
Enguany, quan enfila una fase definitiva del seu procés de restauració estructural, es commemoren els 200 anys dels Panyos com a símbol de la primera industrialització catalana. El programa de l’efemèride, que neix amb la voluntat de donar una dimensió nacional i internacional a l’esdeveniment, s’estructura en cinc grans àmbits transversals i participatius.
Des de l’àmbit de l’arquitectura i l’enginyeria, es presentarà públicament el projecte executiu de restauració de l’edifici i, com a accions destacades, cal remarcar dues jornades: una a finals de novembre sobre arquitectura industrial, que comptarà amb la col·laboració del Col·legi d’Arquitectes i l’Agrupació d’Arquitectes per la Defensa i Intervenció en el Patrimoni; i l’altra, el març de 2027, en la qual especialistes internacionals en història, història econòmica i tècnica i patrimoni industrial parlaran a Manresa de la primera industrialització a Catalunya i a Europa i sobre el paper pioner d’Els Panyos. Aquesta jornada serà organitzada pel Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya amb la col·laboració de l’Associació del Museu de la Ciència i la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya i de l’empresa municipal MATMUSA.
Per tal de generar i difondre coneixement sobre Els Panyos i la industrialització, des de l’àmbit de la memòria, història i arqueologia industrial, s’impulsaran noves investigacions a partir de nous fons d’arxiu que s’han trobat. També s’impulsaran noves publicacions tant de caràcter científic com divulgatiu. A més a més, es faran tallers de recuperació de la memòria oral, per tal de recollir testimonis directes sobre la vida i el treball a la fàbrica i fomentar la participació ciutadana i el diàleg intergeneracional.
Pel que fa a l’àmbit de projecció pública, cultural i turística, es reforçaran les visites a la fàbrica dins d’iniciatives com les Jornades Europees de Patrimoni, la Setmana del Turisme Industrial i les visites a la Manresa Desconeguda. L’acció central serà una exposició itinerant sobre els orígens de la industrialització comissariada per Rosa Serra Rotés, que s’inaugurarà al Museu de l’Aigua i el Tèxtil per la Festa de la Llum del 2027.
El gran acte de la dimensió social i participativa se celebrarà la primavera del 2027 amb la Festa dels Panyos, una trobada de caràcter divulgatiu i festiu amb propostes musicals, escèniques i gastronòmiques impulsades per l’Ajuntament de Manresa i organitzades per l’empresa municipal MATMUSA.
Finalment, el programa inclou un ampli conjunt d’accions educatives orientades a garantir la transmissió del coneixement a les noves generacions. Destaquen els projectes de treball intergeneracional basats en la recuperació de la memòria oral, així com en la creació de materials didàctics i activitats pedagògiques sobre la primera industrialització, que realitzarà el Museu de l’Aigua i el Tèxtil de Manresa en col·laboració amb els centres escolars de Manresa.
La celebració dels 200 anys s’ha organitzat de manera consensuada amb els diferents agents socials, persones i entitats que fa temps que treballen en la recuperació de l’edifici. El programa l’ha impulsat l’Ajuntament de Manresa amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i un ampli ventall d’institucions.
Un projecte de restauració definitiva
La previsió d’inici de les obres per restaurar l’estructura de la fàbrica els Panyos és el pròxim mes de juliol, un cop s’acabi el procés de licitació, que es troba en la fase final. Les obres es basaran en el projecte redactat el 2023 per Ondara Arquitectura, que inclou la restauració dels forjats interiors de l’edifici i la consolidació de tota l’estructura.
Per tirar endavant aquestes obres, l’any 2025, el govern espanyol va concedir un ajut de 2,8 milions d’euros a l’Ajuntament de Manresa a través del programa del 2% Cultural, un import que, juntament amb un altre milió que hi aportarà el consistori, cobrirà els 3,8 milions d’euros necessaris per a la restauració. L’última restauració a la fàbrica dels Panyos es va fer els anys 2009 i 2010, quan l’Ajuntament de Manresa va reformar la coberta de la fàbrica, que es trobava en un estat de degradació avançat.
La restauració de la fàbrica dels Panyos permetrà recuperar un element clau del patrimoni industrial de Catalunya i posar-lo a disposició de la ciutadania. En el futur, l’edifici acollirà un espai museïtzat centrat en la història de la primera industrialització, actuarà com a porta d’accés al Parc del Cardener i permetrà crear nous llocs de treball vinculats a la gestió de l’espai i als seus nous usos. El projecte dinamitzarà socioeconòmicament el barri de Valldaura i tota la ciutat de Manresa.
Els Panyos, Bé d’Interès Nacional
La fàbrica Miralda, coneguda popularment com Els Panyos, es va construir entre 1820 i 1828 i està reconeguda com a Bé d’Interès Nacional perquè es considera la fàbrica de riu més antiga de Catalunya amb les característiques originals conservades, i és un dels primers exemples de fàbrica de pisos del sud d’Europa.
També forma part del Plan Nacional del Patrimonio Industrial promogut per l’Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE) com un dels edificis industrials de més interès de Catalunya i del conjunt de l’Estat.
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