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La residència de la Sagrada Família de Manresa celebra els seus 38 anys

El grup de teatre de l’equipament actuarà dissabte a la tarda al carrer Vallès

La residència va néixer per iniciativa ciutadana fa 38 anys

La residència va néixer per iniciativa ciutadana fa 38 anys / ARXIU/MIREIA ARSO

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REGIÓ7

Manresa

La residència de la Sagrada Família de Manresa celebrarà aquest dissabte la seva festa d’aniversari. Compleix 38 anys. L’equipament i el servei van néixer gràcies a la iniciativa dels veïns del barri.

A 2/4 de 5 de la tarda al carrer Vallès hi haurà una actuació del grup teatral de la residència que dirigeix Teti Canal. Es tracta del muntatge titulat ‘A jugar... o a cantar!

A continuació hi haurà un berenar

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Actualment la residència i els serveis d’atenció a la gent gran la gestiona una fundació sense ànim de lucre.

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