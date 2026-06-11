La residència de la Sagrada Família de Manresa celebra els seus 38 anys
El grup de teatre de l’equipament actuarà dissabte a la tarda al carrer Vallès
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REGIÓ7
Manresa
La residència de la Sagrada Família de Manresa celebrarà aquest dissabte la seva festa d’aniversari. Compleix 38 anys. L’equipament i el servei van néixer gràcies a la iniciativa dels veïns del barri.
A 2/4 de 5 de la tarda al carrer Vallès hi haurà una actuació del grup teatral de la residència que dirigeix Teti Canal. Es tracta del muntatge titulat ‘A jugar... o a cantar!
A continuació hi haurà un berenar
Actualment la residència i els serveis d’atenció a la gent gran la gestiona una fundació sense ànim de lucre.
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