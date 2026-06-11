Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Biel ColominasFGCVisita del PapaRadioteràpia a AlthaiaBurger King a ManresaJohn HoffmanDabiz Muñóz
instagramlinkedin

Una vuitantena d'escoles i instituts de la Catalunya central han aprovat no fer sortides i colònies

Els centres educatius han acordat suspendre les activitats a partir del curs 2026-2027 fins que la Generalitat millori els recursos de l'escola pública

Una acció reivindicativa dels docents de la Catalunya central

Una acció reivindicativa dels docents de la Catalunya central / Arxiu particular

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Regió7

Manresa

Docents d’una vuitantena d’escoles i instituts de la Catalunya central han aprovat adherir-se a la iniciativa "Aturem les sortides i les colònies", una acció de protesta que preveu deixar de realitzar sortides escolars i activitats amb pernoctació a partir del curs 2026-2027 mentre no es materialitzin millores efectives en les condicions laborals i en els recursos destinats a l'educació pública.

Els centres participants remarquen que la decisió no respon a una renúncia pedagògica. Al contrari, asseguren que les sortides i colònies constitueixen una eina educativa de gran valor, però denuncien que actualment recauen sobre el professorat unes responsabilitats i una càrrega de treball que consideren insostenibles.

Responsabilitat civil i penal directa

Segons el manifest aprovat pels claustres adherits, aquestes activitats impliquen una responsabilitat civil i penal directa per al personal docent, una disponibilitat permanent fora de l'horari laboral, hores extraordinàries no reconegudes ni remunerades i una sobrecàrrega afegida a unes jornades ja marcades per l'increment de les tasques burocràtiques i administratives.

Els impulsors de la iniciativa consideren que el sistema educatiu públic fa anys que pateix una manca de recursos humans i materials que dificulta oferir una atenció adequada a l'alumnat. Per aquest motiu, reclamen al Departament d'Educació un compromís ferm per abordar les principals reivindicacions del sector.

Entre les demandes que plantegen hi ha l’increment dels recursos humans i materials per garantir una inclusió efectiva, la incorporació de més professionals de suport i orientació, la millora de les condicions del personal d'atenció educativa (PAE), una reducció significativa de la burocràcia i una baixada de les ràtios a les aules.

Els docents insisteixen que la mobilització no va dirigida contra l'alumnat ni les famílies, sinó que pretén defensar una educació pública equitativa, inclusiva i de qualitat. En aquest sentit, alerten que la qualitat educativa no pot continuar depenent exclusivament de la voluntat i del sobreesforç dels professionals dels centres.

Impacte més ampli

A més, remarquen que la suspensió de sortides i colònies tindrà també un impacte en sectors vinculats al transport, l'allotjament i les activitats culturals i de lleure, fet que consideren necessari per forçar una negociació que permeti desencallar reivindicacions històriques del col·lectiu docent.

La iniciativa es mantindrà vigent fins que s'assoleixi un acord entre el Departament d'Educació i les organitzacions sindicals representatives que incorpori millores estructurals per al sistema educatiu públic i compti amb el suport majoritari del col·lectiu docent.

Notícies relacionades

Els centres adherits pertanyen a diverses comarques de la Catalunya Central, entre les quals el Bages, Osona, el Berguedà, el Moianès, el Solsonès i el Lluçanès, i inclouen escoles, instituts i instituts escola de municipis com Manresa, Vic, Solsona, Berga, Sant Fruitós de Bages, Sant Joan de Vilatorrada, Torelló, Cardona, Sant Vicenç de Castellet, Puig-reig, Moià o Taradell, entre d'altres.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Visita inesperada en el rodatge de 'Los niños del Brasil' a Manresa
  2. Premi de 150.000 euros a Manresa del sorteig d'Euromillones
  3. Ni cúter ni cinta adhesiva per enganxar el cartró dels medicaments: Sanitat avança cap a l’eliminació del cupó precinte
  4. Lleó XIV beneeix les ambulàncies de sor Lucía Caram, que surt de Montjuïc cap a Ucraïna: «La fe sense compromís no és creïble»
  5. Burger King obrirà un segon establiment a Manresa el 30 de juny
  6. Un ferit en una aparatosa sortida de vía a la C-16, a Sallent
  7. L’entorn del monestir de Montserrat es transforma en un gran amfiteatre per rebre Lleó XIV
  8. La visita del Papa a Catalunya, minut a minut

Una vuitantena d'escoles i instituts de la Catalunya central han aprovat no fer sortides i colònies

Una vuitantena d'escoles i instituts de la Catalunya central han aprovat no fer sortides i colònies

Ona Amérigo i Elna Guillén guanyen el concurs de cartells de la Festa Major d’Estiu de Sant Fruitós

Ona Amérigo i Elna Guillén guanyen el concurs de cartells de la Festa Major d’Estiu de Sant Fruitós

El microbús del Centre Històric de Manresa, preparat per iniciar el servei

Catalunya oferirà el curs vinent 58 grups públics més dels previstos d’I3 i 1r d’ESO per abaixar ràtios

Catalunya oferirà el curs vinent 58 grups públics més dels previstos d’I3 i 1r d’ESO per abaixar ràtios

La Catalunya central guanya grups d’I3 i 1r d’ESO per al curs vinent

La Catalunya central guanya grups d’I3 i 1r d’ESO per al curs vinent

La Jornada de les Plantes Oblidades ja té imatge oficial a Igualada

La Jornada de les Plantes Oblidades ja té imatge oficial a Igualada

Enquesta CIS: El PSOE cau 5 punts i el PP retalla distàncies després de la imputació de Zapatero i la trama de Leire Díez

Enquesta CIS: El PSOE cau 5 punts i el PP retalla distàncies després de la imputació de Zapatero i la trama de Leire Díez

Félix Chaqués, extreballador de Dabiz Muñoz, sobre la seva experiència amb el xef: «Treballar 14 hores no era un problema»

Félix Chaqués, extreballador de Dabiz Muñoz, sobre la seva experiència amb el xef: «Treballar 14 hores no era un problema»
Tracking Pixel Contents