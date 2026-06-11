Una vuitantena d'escoles i instituts de la Catalunya central han aprovat no fer sortides i colònies
Els centres educatius han acordat suspendre les activitats a partir del curs 2026-2027 fins que la Generalitat millori els recursos de l'escola pública
Regió7
Docents d’una vuitantena d’escoles i instituts de la Catalunya central han aprovat adherir-se a la iniciativa "Aturem les sortides i les colònies", una acció de protesta que preveu deixar de realitzar sortides escolars i activitats amb pernoctació a partir del curs 2026-2027 mentre no es materialitzin millores efectives en les condicions laborals i en els recursos destinats a l'educació pública.
Els centres participants remarquen que la decisió no respon a una renúncia pedagògica. Al contrari, asseguren que les sortides i colònies constitueixen una eina educativa de gran valor, però denuncien que actualment recauen sobre el professorat unes responsabilitats i una càrrega de treball que consideren insostenibles.
Responsabilitat civil i penal directa
Segons el manifest aprovat pels claustres adherits, aquestes activitats impliquen una responsabilitat civil i penal directa per al personal docent, una disponibilitat permanent fora de l'horari laboral, hores extraordinàries no reconegudes ni remunerades i una sobrecàrrega afegida a unes jornades ja marcades per l'increment de les tasques burocràtiques i administratives.
Els impulsors de la iniciativa consideren que el sistema educatiu públic fa anys que pateix una manca de recursos humans i materials que dificulta oferir una atenció adequada a l'alumnat. Per aquest motiu, reclamen al Departament d'Educació un compromís ferm per abordar les principals reivindicacions del sector.
Entre les demandes que plantegen hi ha l’increment dels recursos humans i materials per garantir una inclusió efectiva, la incorporació de més professionals de suport i orientació, la millora de les condicions del personal d'atenció educativa (PAE), una reducció significativa de la burocràcia i una baixada de les ràtios a les aules.
Els docents insisteixen que la mobilització no va dirigida contra l'alumnat ni les famílies, sinó que pretén defensar una educació pública equitativa, inclusiva i de qualitat. En aquest sentit, alerten que la qualitat educativa no pot continuar depenent exclusivament de la voluntat i del sobreesforç dels professionals dels centres.
Impacte més ampli
A més, remarquen que la suspensió de sortides i colònies tindrà també un impacte en sectors vinculats al transport, l'allotjament i les activitats culturals i de lleure, fet que consideren necessari per forçar una negociació que permeti desencallar reivindicacions històriques del col·lectiu docent.
La iniciativa es mantindrà vigent fins que s'assoleixi un acord entre el Departament d'Educació i les organitzacions sindicals representatives que incorpori millores estructurals per al sistema educatiu públic i compti amb el suport majoritari del col·lectiu docent.
Els centres adherits pertanyen a diverses comarques de la Catalunya Central, entre les quals el Bages, Osona, el Berguedà, el Moianès, el Solsonès i el Lluçanès, i inclouen escoles, instituts i instituts escola de municipis com Manresa, Vic, Solsona, Berga, Sant Fruitós de Bages, Sant Joan de Vilatorrada, Torelló, Cardona, Sant Vicenç de Castellet, Puig-reig, Moià o Taradell, entre d'altres.
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