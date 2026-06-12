Alumnes de FEDAC Manresa participen en un projecte europeu sobre sostenibilitat i ciutadania digital
Els nens i nenes de 5è i 6è de primària ha treballat durant aquest curs amb escoles d'altres països europeus a través del programa eTwinning "Green Roots, Blue Drops"
Regió7
Un curs més, l’escola FEDAC Manresa ha participat en un dels projectes europeus d’eTwinning. Enguany, l'alumnat de 5è i 6è de primària ha format part del projecte "Green Roots, Blue Drops", una iniciativa educativa que ha connectat escoles de diferents països amb l'objectiu de promoure la sostenibilitat, la ciutadania digital i el treball col·laboratiu entre estudiants.
Entre les primeres propostes hi ha hagut sessions dedicades a la netiqueta i la seguretat a internet, orientades a fomentar un ús responsable i segur de les tecnologies digitals.
Els estudiants es van organitzar en deu equips internacionals i, a través de les sales de xat de la plataforma TwinSpace, van consensuar el nom, el lema i el logotip identificatiu de cada grup. Aquesta dinàmica va afavorir la comunicació en anglès, la presa de decisions i el treball cooperatiu.
Durant el curs també s'han realitzat videotrucades amb els centres participants, activitats interactives com qüestionaris digitals i propostes d'autoregulació de l'aprenentatge. El projecte ha contribuït igualment al desenvolupament de les anomenades #skillsforlife, potenciant competències com la comunicació, la creativitat, el pensament crític, l'autonomia i el treball en equip.
La vessant creativa del programa s'ha materialitzat en l'elaboració de còmics en anglès i en una activitat d'intercanvi de manualitats fetes amb materials reciclats. Cada escola va crear unes instruccions que la resta de participants havien de seguir per reproduir els ornaments, fet que va afavorir la comprensió lectora i l'intercanvi cultural.
En l'àmbit ambiental, els alumnes van fotografiar les plantes del refugi climàtic del centre per crear un jardí digital compartit amb les escoles participants. La iniciativa ha permès comparar la biodiversitat dels diferents entorns escolars i reflexionar sobre la importància de la conservació del medi natural.
La participació en "Green Roots, Blue Drops" ha ofert als alumnes l'oportunitat de col·laborar amb joves d'altres països europeus i de desenvolupar competències lingüístiques, digitals i socials a través d'experiències d'aprenentatge compartides.
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