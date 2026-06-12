Detingut després d'apunyalar i deixar en estat greu el seu company de pis a Manresa
El presumpte autor ha estat detingut a Sabadell
Els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat d'intent d'homicidi a Manresa. Els agents l'han localitzat aquest matí a Sabadell, després que la nit passada es produís un incident al pis que compartia amb un altre home que va acabar amb la víctima ingressada en estat greu.
Als volts de les 5 de la matinada es va rebre l'avís d'una persona que es trobava ferida greu en un pis del carrer Sant Maurici de Manresa a causa d'una ganivetada. La víctima és un home de 39 anys. Quan els agents van arribar al lloc dels fets, nomes hi havia una persona, el ferit, mentre que el presumpte autor hauria fugit. El ferit va ser atès pel SEM i traslladat a l'hospital de Sant Joan de Déu de Manresa.
Amb les dades del presumpte autor, els Mossos van començar una recerca que ha acabat aquest matí a Sabadell amb la detenció de l'home, que té 41 anys. Resta detingut acusat d'intent d'homicidi, a l'espera de passar a disposició judicial.
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