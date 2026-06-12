El govern de Manresa no va poder comprar el sòl per mantenir els dos carrils des de l’Agulla
Si s’hagués materialitzat l’adquisició de la franja de terreny s’hauria evitat que la implantació de l’espai per a bicicletes i vianants signifiqués l’eliminació de l’entrada en cotxe per la carretera de Santpedor
Manresa guanyarà la connexió completa de la via verda per a ciclistes i vianants amb Santpedor, però ha perdut el carril d’entrada de vehicles des del parc de l’Agulla. La causa que no hagi estat possible tenir-ho tot la va explicar el regidor d’Urbanisme i Mobilitat, Carles Garcia, en el darrer ple municipal: no es va poder comprar una franja de terreny de tres metres per disposar de l’amplada necessària per encabir-ho tot.
Ho va fer durant el debat de la moció presentada pel grup municipal de Junts per Manresa per a garantir la seguretat i funcionalitat viària relacionada amb els canvis en la mobilitat pel tram de Manresa de la via verda.
Carles Garcia va afirmar que en l’àmbit de mobilitat s’han de prendre decisions i actuar perquè quedar-se amb els braços plegats pot suposar eternitzar els problemes.
Així que calia culminar la connexió de la via verda que ja funciona entre Santpedor i el parc de l’Agulla perquè entrés al nucli urbà de Manresa. Això implica executar el tram entre el Gimnàstic i el parc de l’Agulla. Un traçat «que no ens hem tret de la màniga, sinó que està àmpliament recollit en instruments de planificació municipal com el pla de Mobilitat Sostenible, el POUM i els estudis vinculats al Pla Director de l’Agulla. A més, respon a una demanda ciutadana per connectar de forma segura la via verda». El regidor d’Urbanisme i Mobilitat va dir que inicialment «sí es va intentar negociar amb els propietaris de la zona la compra d’una franja de 3 metres de terreny amb l’objectiu de mantenir el doble sentit de circulació».
Però, «davant la impossibilitat d’adquirir aquests sòls, ja que no volien vendre, i amb la necessitat d’executar l’obra que ens la creiem i a la gent li agrada», es va optar per mantenir exclusivament el carril d’entrada a la ciutat, perquè hi ha més cotxes que entraven que no pas que sortien.
Després van arribar les protestes per l’eliminació del carril i, finalment, «es va optar per invertir el sentit de circulació com a solució tècnica més equilibrada».
Preocupació i queixes
Segons el regidor, «l’experiència en gestió viària mostra que qualsevol canvi estructural en circulació, com la supressió d’un carril, genera preocupació i queixes i nosaltres estàvem disposats a aplicar mesures correctores. Hem escoltat i hem estat àgils en resoldre-les». Abans de Garcia havia intervingut Ramon Bacardit, de Junts per Manresa, que va instar l’equip de govern d’ERC, PSC i Impulsem a reconsiderar la decisió de deixar la carretera de Santpedor en un únic sentit de circulació, en el tram d’aquesta via comprès entre el carrer Pep Ventura i l’Agulla, sense haver realitzat prèviament un estudi específic sobre l’impacte i conseqüències en la mobilitat del sector nord de la ciutat.
Estudi que hauria d’analitzar els desviaments necessaris, l’afectació sobre els carrers de l’entorn, el transport públic, els serveis d’emergència, la seguretat viària, els veïns i els accessos existents.
També demanava que, abans de consolidar una decisió, es presentés als grups municipals el resultat d’aquest estudi.
Junts reclamava que el govern municipal estudiés alternatives tècniques que permetessin garantir la continuïtat de la via verda, la seguretat dels vianants i ciclistes i la millora de la funcionalitat viària, sense haver de consolidar necessàriament la carretera de Santpedor com un vial d’un únic sentit.
I reclamava que la decisió final sobre el sentit escollit de la carretera de Santpedor en el tram municipal, s’adopti amb informació clara als veïns i usuaris afectats, i amb un procés de diàleg previ que permeti recollir aportacions i valorar-ne les conseqüències reals.
Junts volia que es reafirmés el compromís de l’Ajuntament de Manresa amb la mobilitat sostenible, segura i accessible, però també amb una planificació urbana equilibrada que no generi noves afectacions innecessàries a la mobilitat quotidiana dels veïns i veïnes.
La moció va ser rebutjada amb els vots en contra de l’equip de govern municipal.
Subscriu-te per seguir llegint
- Detenen dues persones relacionades amb la mort de Gabriel Morales, trobat al pantà de la Baells
- Ni dret ni ADE: aquestes són les carreres amb més feina a Espanya quatre anys després de graduar-se
- La no sortida de Diego Ocampo del Kids&Us Manresa cap a Tenerife
- L’abat de Montserrat, Manel Gasch: «És un dels pelegrinatges més importants de la nostra història»
- Un cantant de Berga a la Sagrada Família: 'Ens van treure i engabiar perquè no cantéssim els Segadors
- Una persona ferida després d'una baralla a la Baixada de la Seu de Manresa, amb llançament de torreta inclosa
- Sor Lucía Caram després de saludar Lleó XIV: 'He vist un Papa molt preocupat per la pau
- Una vuitantena d'escoles i instituts de la Catalunya central han aprovat no fer sortides i colònies