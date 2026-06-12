Junts per Manresa reclama un pla de xoc urgent per posar fi a la degradació de les zones verdes de la ciutat
El grup municipal portarà al ple de dijous una moció per actuar davant la manca de manteniment, reduir el risc d'incendis i millorar la qualitat de l'espai públic als barris
Regió7
El grup municipal de Junts per Manresa presentarà al Ple municipal de dijous vinent una moció per exigir al govern de la ciutat actuacions urgents que permetin revertir l'estat de deteriorament que presenten nombroses zones verdes, parcs, jardins, rotondes i espais públics.
La formació considera que la situació actual és una mostra més del progressiu abandonament que pateix el manteniment ordinari de la ciutat i alerta que aquesta realitat és cada vegada més visible en tots els barris.
Segons Junts, durant els darrers mesos s'ha fet evident la proliferació de vegetació excessivament alta, la manca de sega en molts espais públics, la presència d'arbustos sense esporgar, l'acumulació de vegetació seca i l'estat deficient de nombrosos escocells i zones enjardinades.
Per al grup municipal, aquesta situació no és una qüestió menor ni exclusivament estètica, sinó que afecta directament la qualitat de vida dels veïns, la imatge que projecta la ciutat i la percepció general que la ciutadania té de l'estat de l'espai públic. "Manresa no pot resignar-se a veure com el manteniment quotidià de la ciutat es degrada progressivament. Els veïns paguen impostos per tenir una ciutat cuidada i tenen dret a trobar-se uns espais públics en condicions. Quan els parcs, les rotondes, els jardins o els escocells presenten un aspecte d'abandonament, el missatge que es transmet és que l'Ajuntament ha deixat de prioritzar les petites coses que condicionen el dia a dia de la ciutadania", assenyalen des de Junts Manresa.La formació recorda que les zones verdes formen part del patrimoni urbà de la ciutat i tenen una funció molt més important que la merament ornamental. Són espais de convivència, de passeig, de descans i de relació social, especialment per a famílies, gent gran i persones que conviuen amb animals de companyia.Precisament per aquest motiu, Junts considera que el seu manteniment hauria de ser una prioritat permanent per part del govern municipal.
Risc d'incendis i manca de prevenció
La moció també posa l'accent en la necessitat d'actuar de manera preventiva davant l'acumulació de vegetació seca en determinades zones urbanes i periurbanes de la ciutat.
Des de Junts s'alerta que l'arribada dels mesos de més calor obliga l'Ajuntament a extremar les mesures de prevenció i a identificar aquells punts on la concentració de vegetació seca pugui comportar riscos afegits. La formació considera que la millor política en aquest àmbit és l'anticipació i que no es pot esperar que es produeixin incidències per actuar. "Les polítiques de manteniment són també polítiques de prevenció. Quan es deixen acumular herbes seques durant setmanes o mesos, el risc augmenta i les conseqüències poden ser molt més greus. L'Ajuntament ha de ser capaç d'avançar-se als problemes i no limitar-se a reaccionar quan aquests ja s'han produït", afirmen.
Una problemàtica que afecta centenars de famílies amb animals de companyia
Un altre dels aspectes que aborda la moció és la proliferació d'espigues seques en parcs, vorals, escocells i espais habitualment utilitzats per persones amb gossos. Junts recorda que aquesta és una preocupació recurrent entre molts propietaris d'animals de companyia i que cada any es repeteixen casos de lesions provocades per aquestes espigues.
Les afectacions poden anar des de ferides a les potes fins a lesions a les orelles, als ulls o a les vies respiratòries, amb les corresponents visites veterinàries i el patiment que això comporta per als animals. Per aquest motiu, la moció reclama actuacions específiques de control i sega en aquelles zones que registren una major freqüentació d'animals de companyia.
Escocells abandonats i acumulació de deixalles
La iniciativa també denuncia l'estat que presenten molts escocells de la ciutat. Segons exposa Junts, en nombrosos carrers la vegetació espontània ha crescut fins al punt d'ocultar parcialment els arbres i generar una evident sensació d’abandonament. A aquesta situació s'hi afegeix un problema addicional: l'acumulació de residus entre la vegetació. Envasos, papers, llaunes i altres deixalles queden sovint amagats entre les herbes, agreujant encara més la imatge de manca de manteniment i degradació de l'espai públic.
Des de la formació es considera que aquests exemples són representatius d'un problema més ampli que afecta el conjunt de la ciutat. "No parlem només d'herbes altes. Parlem d'una sensació creixent de deixadesa que molts ciutadans perceben cada dia quan surten al carrer. És la suma de moltes petites coses que no es fan i que acaben deteriorant la imatge de Manresa i la confiança dels veïns en la capacitat de l'Ajuntament per gestionar correctament la ciutat", expliquen.
Les mesures que planteja la moció
Davant aquesta situació, Junts Manresa proposa un conjunt d'actuacions concretes que permetin recuperar l'estat dels espais verds municipals.
- La moció planteja, en primer lloc, la realització d'una inspecció tècnica de les zones urbanes i periurbanes amb major acumulació de vegetació seca per identificar punts de risc i establir prioritats d'actuació.
- En segon lloc, reclama l'elaboració i execució urgent d'un pla de xoc de manteniment que inclogui treballs de sega, desbrossament, esporga, neteja i retirada de restes vegetals, així com una intensificació de les tasques de conservació en escocells, parterres, rotondes, talussos i altres espais públics.
- La tercera proposta planteja actuacions específiques de control d'espigues en aquells espais més freqüentats per persones amb animals de companyia.
- Finalment, es demana que abans d'acabar l'any el govern municipal presenti un informe detallat a la comissió informativa corresponent sobre l'estat de les zones verdes municipals, les actuacions realitzades i les previstes per als mesos següents.
Recuperar l'orgull per l'espai públic
Per a Junts Manresa, aquesta moció forma part d'una reivindicació més àmplia sobre la necessitat de recuperar l'atenció pels serveis bàsics i pel manteniment quotidià de la ciutat.
La formació considera que durant els darrers anys el govern municipal ha prioritzat massa sovint els anuncis i els projectes sobre el paper mentre s'han anat acumulant problemes visibles als carrers i als barris. "Una ciutat es construeix també a partir dels petits detalls. Del manteniment dels parcs, de la neteja dels carrers, de l'estat dels jardins i de la cura dels espais públics. Quan aquestes qüestions deixen de funcionar, la ciutat se'n ressent. Manresa mereix tornar a ser una ciutat cuidada, endreçada i ben mantinguda, i això exigeix més exigència i més capacitat de gestió per part del govern municipal", conclou el grup municipal.
Junts Manresa espera que la resta de grups municipals donin suport a la iniciativa i que el govern assumeixi la necessitat d'actuar amb urgència per recuperar la qualitat dels espais verds i la imatge de la ciutat.
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