Manresa ofereix una oportunitat per reparar gratis eines agrícoles
Es buscaran solucions per poder utilitzar xapos, desbrossadores i motoserres
Regió7
El dimarts 16 de juny, les instal·lacions de l’Escola Agrària de Manresa a can Poc Oli, acolliran una nova sessió de La Bancada. La jornada és una trobada perquè tothom qui vulgui, pugui reparar i compartir les seves eines de treball de camp. L’activitat s’organitza sota el paraigua del Banc d’Eines Agràries del Bages, un recurs de la Comunalitat de Manresa impulsat per l’associació L’Era.
La trobada començarà a les 4 de la tarda i serà guiada per una persona especialista que ajudarà a reparar les eines que tenen alguna pega i ja no es poden utilitzar: xapos, desbrossadores,
motoserres… L’objectiu és reparar el que encara pot fer servei i guanyar en autosuficiència, alhora que es comparteix material comunitàriament. L’objectiu és construir una xarxa local de suport mutu, on les eines circulin i s’aprofitin millor. I al mateix temps, facilitar que persones i col·lectius tinguin accés a eines compartides sense haver-los de comprar o duplicar.
Eines petites o mitjanes
Tothom qui hi estigui interessat, pot assistir a La Bancada portant eines petites o mitjanes que necessitin alguna reparació. També serà el moment de portar eines que ja no s’utilitzen per cedir-les al Banc d’Eines Agràries del Bages i que quedin a disposició de la xarxa que s’està creant.
El Banc d’Eines Agràries del Bages s’adscriu a la Comunalitat Urbana de Manresa, un servei de formació i d’acompanyament per a la dinamització i l’enfortiment del teixit econòmic local, social i comunitari existent a la ciutat.
El projecte de Comunalitats Urbanes sorgeix i es finança des de la Direcció General d’Economia Social i Solidària del govern català, el Tercer Sector i les Cooperatives.
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