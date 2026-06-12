La negativa de metges a fer hores extres altera l’atenció a hospitalària a Manresa
Facultatius de nou especialitats d'Althaia s’afegeixen a la campanya ‘Ni un minut més’ del sindicat Metges de Catalunya
Metges de nou especialitats d’Althaia han deixat de prestar activitats assistencials planificades considerades extraordinàries i voluntàries, fora de la seva jornada ordinària. S’han afegit d’aquesta forma a la campanya ‘Ni un minut més’ que impulsa el sindicat Metges de Catalunya a tot el país. El sindicat assegura que el funcionament estructural del sistema de salut depèn en bona part d’aquesta activitat extra, i amb aquesta mesura volen forçar al govern a negociar la millora de les condicions dels facultatius. Althaia preveu que l’acció tingui incidència en la prestació de serveis no urgents.
Segons la presidenta territorial a la Catalunya central de Metges de Catalunya i presidenta del comitè d’empresa a Althaia, Mercè Güell, nou serveis mèdics s’han adherit a la convocatòria. Es tracta de Cirurgia General, Anestesiologia, Urologia, Hematologia, Geriatria, Rehabilitació, Psiquiatria, Pneumologia i Oftalmologia.
En alguns casos el 90% dels facultatius d’aquestes especialitats han decidit deixar de fer activitats addicionals i cenyir-se estrictament al seu horari laboral. El més probable és que s’hi vagin afegint professionals d’altres serveis, anota Güell.
Deixar de fer activitat extraordinària
Amb la campanya ‘Ni un minut més’ «el que es pretén és no fer cap hora extra, sigui remunerada o no». Assegura que és el cas de molts serveis que es presten a les tardes, o d’especialitats on manquen professionals com seria el cas d’Anestesiologia. «Hi ha dèficit de personal i es fa activitat de tarda de forma extra. Això també passa a cirurgia. Quan proposen fer tardes remunerades és perquè manca personal».
La manca de professionals
Güell preveu que a mesura que avanci aquest juny es comenci a notar a Althaia l’efecte de ‘Ni un minut més’. Comenta que «més que suspendre programacions» com consultes o intervencions quirúrgiques, el que passarà és que no es programaran, amb la qual cosa s'incrementarà la llista d'espera.
Respecte a la protesta, Althaia ha assegurat que la manca de professionals fa que no sigui possible assumir tota l’activitat sanitària dins la jornada laboral ordinària, i que per donar resposta al volum assistencial existent es recorre a programació addicional.
Segons fonts de la institució, ‘Ni un minut més’ afectarà «en la mesura que aquesta activitat extraordinària no es podrà dur a terme en els serveis que s’hi han adherit», que són els nou esmentats. Afirma, però, que la mobilització no afectarà els casos greus i urgents. Calcula que l’impacte variarà cada setmana. Durant l’estiu no preveu una gran afectació tenint en compte que l’activitat disminueix. Sí, però, que aquest mes de juny preveu una incidència més significativa.
Incidència a Catalunya
Professionals de més de 30 hospitals públics i concertats d’arreu de Catalunya segueixen la convocatòria del sindicat Metges de Catalunya. Güell recorda que una de les demandes dels facultatius és tenir una jornada laboral «com tothom, hores extres raonables per qui en vulgui fer, i que se’ns tingui en compte a l’hora de planificar el sistema, que ha quedat obsolet. Ens hem quedat amb els ‘Som sis milions’ quan ja en som vuit». També acabar amb el sistema de guàrdies de 24 hores. «Actualment, durant una guàrdia, no pares ni un minut i has de prendre decisions constantment». Güell afirma que amb la feina del dia a dia i les guàrdies, un metge pot fer 60 hores a la setmana.
Metges de Catalunya també vol estendre la protesta a primària. En aquest cas amb el lema ‘Ni un minut més, ni una visita forçada més’. Insisteix, també, que hi ha una sobrecàrrega de treball i una manca estructural de personal.
Departament de Salut
El Departament de Salut ha fet públic un comunicat amb relació a aquest tema en el qual insisteix que manté la seva voluntat de continuar treballant amb els professionals, les direccions dels centres, les organitzacions sindicals i les patronals per identificar aquells elements organitzatius i laborals que requereixen millores addicionals. Cita que s’ha creat un grup de treball per repensar un model alternatiu a les guàrdies de 24 hores, però que Metges de Catalunya ha declinat participar-hi.
Assegura que el Departament és conscient que més enllà de les qüestions laborals, existeixen situacions que continuen generant preocupació entre els professionals com són la pressió assistencial, l’organització de les guàrdies, la dificultat per conciliar la vida professional i personal, o la necessitat de reforçar l’autonomia clínica, entre d’altres.
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