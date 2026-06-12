Petició de 21 anys de presó per violar, segrestar i robar una dona a Manresa
L'acusat, en presó provisional des del febrer de 2025, hauria segrestat la víctima durant hores conduint-la en cotxe per diverses zones de la comarca del Bages el setembre de 2022
La Fiscalia de l'Àrea de Manresa ha presentat el seu escrit de conclusions provisionals davant l'Audiència Provincial de Barcelona, en el qual sol·licita una pena total de 21 anys de presó per a un home acusat de violar, segrestar i robar una dona a Manresa.
Segons el relat dels fets que recull l'escrit de la fiscal, la nit del 25 de setembre de 2022, cap a les 2.45 hores, l’acusat, que es troba en situació de presó preventiva des de febrer de 2025, va abordar una dona al carrer Font del Gat de Manresa quan aquesta acabava d'aparcar el seu vehicle. Després d'insistir-li reiteradament perquè l'acompanyés, va accedir al cotxe sense el seu consentiment i va iniciar un periple que es va allargar fins passades les cinc de la matinada.
La seqüència descrita en l'acusació és especialment crua. Després d'una primera parada a l'aparcament del Lidl de l'avinguda dels Dolors, el processat va fer baixar la víctima del vehicle de manera forçada i la va conduir a empentes fins a un punt isolat, on va intentar penetrar-la sense aconseguir-ho. Posteriorment, la va tornar a pujar al cotxe i va repetir les agressions sexuals a l'interior del vehicle —incloent-hi masturbació, penetració parcial i introducció de dits—, mentre la víctima li suplicava que la deixés marxar.
El trajecte va continuar per la C-55 en direcció Sant Fruitós del Bages, fins al camí del Guix i, més tard, fins a l'aparcament de la zona esportiva de les Cots, al barri de Viladordis. Durant el recorregut, l'acusat hauria amenaçat la víctima dient-li que "si el denunciava la mataria" i que l'hi assegurava que "només serien vint minuts". Finalment, mentre ell remenava les bosses de la víctima per sostreure-li 100 euros en efectiu, la dona va aprofitar un instant de distracció per obrir la porta i fugir descalça fins a demanar auxili a uns veïns que estacionaven a la rotonda del barri de la Font.
Quatre delictes i una petició d'expulsió
La Fiscalia qualifica els fets com a constitutius de quatre delictes: agressió sexual amb penetració, pel qual demanar 12 anys de presó; detenció il·legal, amb petició de 5 anys; robatori amb intimidació, 4 anys, i un delicte lleu de lesions, pel qual demana una multa de 2 mesos a raó de 10 euros diaris per les lesions lleus. Atesa la condició del processat, la fiscal demana l'expulsió del territori espanyol i la prohibició d'entrada a Espanya durant 10 anys. En concepte de responsabilitat civil, l'acusat haurà de respondre dels 100 euros robats i de 25.000 euros per les lesions i el dany moral causat.
El judici es veurà davant de la Secció 21a de l'Audiència Provincial de Barcelona el divendres vinent.
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