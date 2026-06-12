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Talls al centre històric de Manresa per la gravació d'un espot aquest diumenge

Descobreix quins carrers seràn afectats per aquest esdeveniment a la capital

Imatge aèria de la plaça Major i l'Ajuntament de Manresa

Imatge aèria de la plaça Major i l'Ajuntament de Manresa / AJM

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Jordi Torres Cusidó

Manresa

El centre històric de Manresa patirà talls a causa de la gravació d'un espot aquest diumenge 14 de juny. Es portaran a terme de manera intermitent entre les 8 hores del matí i les 14 hores de la tarda, segons ha informat l'Ajuntament de la capital bagenca. Els carrers afectats, i on tindrà lloc el rodatge, seran el carrer Sant Miquel, el carrer Sabateria i la plaça Major, els quals seran inaccessibles tant per vehicles com per vianants.

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