Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Homicidi de la BaellsReceptes de medicamentsFàbrica dels PanyosBiel ColominasMiriam PonsaVisita del PapaDabiz Muñóz
instagramlinkedin

Xoca contra un camió estacionat a Manresa i dona positiu penal a la prova d'alcoholèmia

L'accident va tenir lloc dijous al vespre a l'avinguda dels Dolors

Una ambulància passant per davant de l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa

Una ambulància passant per davant de l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa / ARXIU/OSCAR BAYONA

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Alba Díaz

Alba Díaz

Manresa

Un home de 30 anys ha resultat ferit lleu aquest dijous al vespre després de patir un accident de trànsit a l’avinguda dels Dolors de Manresa, segons han informat fonts de la Guàrdia Urbana de la ciutat. Els fets han tingut lloc al voltant de les 20:30 hores, quan un turisme, un Volkswagen Golf conduït per un veí de Tarragona, ha col·lidit amb un camió Renault que es trobava estacionat a la via. A conseqüència de l’impacte, el conductor del turisme ha patit ferides de caràcter lleu.

Segons les mateixes fonts, al conductor se li han practicat les proves reglamentàries d’alcoholèmia, amb resultat positiu.

Notícies relacionades

Les autoritats investiguen ara les circumstàncies exactes de l’accident.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ni dret ni ADE: aquestes són les carreres amb més feina a Espanya quatre anys després de graduar-se
  2. Detenen dues persones relacionades amb la mort de Gabriel Morales, trobat al pantà de la Baells
  3. La no sortida de Diego Ocampo del Kids&Us Manresa cap a Tenerife
  4. L’abat de Montserrat, Manel Gasch: «És un dels pelegrinatges més importants de la nostra història»
  5. Una persona ferida després d'una baralla a la Baixada de la Seu de Manresa, amb llançament de torreta inclosa
  6. Sor Lucía Caram després de saludar Lleó XIV: 'He vist un Papa molt preocupat per la pau
  7. Una vuitantena d'escoles i instituts de la Catalunya central han aprovat no fer sortides i colònies
  8. Un cantant de Berga a la Sagrada Família: 'Ens van treure i engabiar perquè no cantéssim els Segadors

Xoca contra un camió estacionat a Manresa i dona positiu penal a la prova d'alcoholèmia

Xoca contra un camió estacionat a Manresa i dona positiu penal a la prova d'alcoholèmia

Zapatero, imputat per contraban i delicte fiscal després de la taxació de les joies trobades al seu despatx

Zapatero, imputat per contraban i delicte fiscal després de la taxació de les joies trobades al seu despatx

Junts per Manresa reclama un pla de xoc urgent per posar fi a la degradació de les zones verdes de la ciutat

Junts per Manresa reclama un pla de xoc urgent per posar fi a la degradació de les zones verdes de la ciutat

Els Comuns es reuneixen amb l’equip de Rufián i constaten la inviabilitat del seu front d’esquerres

Junts Manresa afirma que el regidor Anju Valentí "no diu tota la veritat" en el canvi de qualificació del camp del Sant Pau

Junts Manresa afirma que el regidor Anju Valentí "no diu tota la veritat" en el canvi de qualificació del camp del Sant Pau

Talls al centre històric de Manresa per la gravació d'un espot aquest diumenge

Talls al centre històric de Manresa per la gravació d'un espot aquest diumenge

Xavi acusa el Barça de tancar-li la porta dels Legends

Xavi acusa el Barça de tancar-li la porta dels Legends

La contracrònica del ple de Berga: Després dels ous a la Geganta

La contracrònica del ple de Berga: Després dels ous a la Geganta
Tracking Pixel Contents