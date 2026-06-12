Xoca contra un camió estacionat a Manresa i dona positiu penal a la prova d'alcoholèmia
L'accident va tenir lloc dijous al vespre a l'avinguda dels Dolors
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Un home de 30 anys ha resultat ferit lleu aquest dijous al vespre després de patir un accident de trànsit a l’avinguda dels Dolors de Manresa, segons han informat fonts de la Guàrdia Urbana de la ciutat. Els fets han tingut lloc al voltant de les 20:30 hores, quan un turisme, un Volkswagen Golf conduït per un veí de Tarragona, ha col·lidit amb un camió Renault que es trobava estacionat a la via. A conseqüència de l’impacte, el conductor del turisme ha patit ferides de caràcter lleu.
Segons les mateixes fonts, al conductor se li han practicat les proves reglamentàries d’alcoholèmia, amb resultat positiu.
Les autoritats investiguen ara les circumstàncies exactes de l’accident.
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