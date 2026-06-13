Vida social
Per què Manresa encapçala rànquings d’infidelitats?
Durant la pandèmia, la capital del Bages va aparèixer per primer lloc a la relació del web de contactes per a persones casades Ashley Madison de les poblacions que percentualment més utilitzaven els seus serveis. I encara continua
Quan l’any 2020 aquest diari va publicar per primer cop que Manresa apareixia al rànquing de les ciutats més infidels de tot l’Estat que elabora el web de contactes per a persones casades Ashley Madison, semblava que la informació patinava.
Sobtava fins al punt que la tertuliana de Telecinco Carmen Lomana no va poder reprimir un: «Que absurd!», que va aixecar polseguera. Després ho va intentar arreglar dient que els manresans són «uns fenòmens».
Però han anat passant els anys i la capital del Bages ha continuat mantenint la seva libidinosa corona.
Si, inicialment, Manresa va ocupar el número 19 de les 20 ciutats més infidels d’Espanya, l’any següent ja va pujar fins a la primera posició i allà s’hi va quedar el 2022 també. Però no el 2023 quan no sortia ni a la llista malgrat que el 2024 va tornar a entrar al rànquing amb força en quarta posició i el darrer, conegut aquesta setmana, la situa en segon lloc, després de Girona.
Vida extramatrimonial
Quina trajectòria! Que una ciutat mitjana catalana sense gaire atractiu turístic hagi estat regnant entre les poblacions de vida extramatrimonial més alegre té la seva explicació.
Que una ciutat mitjana aparegui a la part alta d’aquesta llista no és una excepció de Manresa; és un patró que es repeteix amb altres localitats de característiques similars. Ciutats com Reus o Alcobendas comparteixen aquest mateix fenomen. El cas de Reus és un bon reflex del que passa a Manresa, però al sud de Catalunya. Amb 112.000 habitants, Reus actua com el pol comercial i d’oci integrat en una àrea molt poblada juntament amb Tarragona. Els usuaris de municipis costaners o pobles més petits del voltant prefereixen registrar-se al web de cites extramatrimonials Ashley Madison indicant que són de Reus.
Els ofereix una massa de perfils prou gran per triar parella, però manté la seva identitat protegida de la vista dels veïns del seu propi municipi.
Pel que fa a Alcobendas, amb uns 123.000 habitants, sol aparèixer al top de ciutats infidels representant la Comunitat de Madrid, però per motius una mica diferents. Es tracta d’un dels municipis amb la renda mitjana més alta d’Espanya i un teixit empresarial gegantí (grans multinacionals i parcs tecnològics). Els estudis d’aquestes plataformes indiquen que els entorns amb un alt volum d’estrès laboral, perfils executius i viatges de negocis són focus de noves altes a la web de cites.
Aventures discretes
Molta gent que treballa a Alcobendas, però viu a Madrid, o a l’inrevés, utilitza aquesta ciutat perifèrica per buscar aventures discretament fora del seu barri de residència habitual.
Altres ciutats mitjanes que apareixen de forma recurrent al rànquing comparteixen elements clau com ser mitjanes, poder adquisitiu i estar situades a prop d’una gran metròpoli. La combinació d’avorriment rutinari, accés fàcil a la tecnologia i la necessitat d’escapar de la monotonia les converteix en un terreny ideal per a aquestes aplicacions.
Un altre factor que fa que una localitat mitjana i aparentment tranquil·la com Manresa encapçali repetidament aquest tipus de llistes es deu principalment a un parany metodològic en la forma en què Ashley Madison elabora les seves dades.
Ashley Madison no mesura el nombre total absolut d’infidels, sinó el nombre de nous comptes registrats en relació amb la seva població total (usuaris per habitant).
En ciutats molt grans com Madrid o Barcelona cal una quantitat massiva de registres nous perquè el percentatge poblacional es mogui un decimal. En ciutats mitjanes com Manresa n’hi ha prou que hi hagi un petit repunt local de registres en un moment donat perquè estadísticament es noti.
Penetració tecnològica
Manresa funciona com el nucli econòmic, comercial i de serveis de la comarca del Bages i d’altres zones de la Catalunya central. Molta gent de pobles del voltant va a la ciutat a treballar, sortir de festa o fer gestions. Registrar-se en una aplicació de cites extramatrimonials utilitzant com a ubicació una localitat molt petita exposa l’usuari a ser reconegut a l’instant pels seus veïns.
Configurar el compte situant-se a Manresa ofereix una capa d’anonimat i un mercat de perfils més ampli sense haver de desplaçar-se fins a Barcelona. I no és només Manresa. Que altres ciutats catalanes encapçalin el rànquing de la web de cites té a veure amb el fet que la penetració tecnològica és més alta que en altres parts de l’Estat, el que suposa un avantatge estadístic.
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