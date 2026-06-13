Quan a la Festa Major de Manresa es rifava des d'una Vespa fins a màquines de cosir
Per recaptar diners per a la reconstrucció de la nova església del Carme es va començar a organitzar, a partir de 1953, una tómbola en què se sortejaven tota mena de premis: des de ràdios, un dormitori complet i, fins i tot, ànecs i porcs
La iniciativa, impulsada per noies i dones vinculades a entitats religioses, va tenir una magnífica acollida en la seva primera edició, ja que es van recaptar 59.095 pessetes (355 euros)
A fi de recaptar diners per a la reconstrucció de la nova església del Carme, al cim del Puigmercadal, la parròquia va fer una sèrie de campanyes com recollir ampolles de xampany buides, vendre el full parroquial la Llum del Carme o recaptar donatius de devots, particulars i empreses.
Però la que va tenir més èxit popular va ser la tómbola que es va començar a muntar per primera vegada a la Festa Major de 1953.
Uns dies abans de la seva obertura senyores i noies de l’Acció Catòlica anaven a les botigues de la ciutat i comarca demanant donatius o obsequis per a la Tómbola.
En aquesta primera tómbola es va sortejar una moto Vespa, un dormitori complet, tres premis de ràdios, tres de màquines de cosir, tres de bicicletes, tres neveres “de gel”, una vaixella, cinc làmpades, unes catifes, dos ànecs i dos porcs. A més de molts premis menors de galledes, setrilleres de plàstic, galetes, ampolles de “xampany”, xocolata Gladiador, “bananes”...
Mentrestant, noies de l’Acció Catòlica, Congregacions Marianes dels Infants, Casa Caritat, Reparadores i l’Associació de les Filles de Maria del Poble Nou preparaven les butlletes per vendre a la tómbola al primer pis de la casa Bosch (carretera de Vic, 52) on hi havia el centre parroquial.
Es van fer un total de cinquanta mil butlletes amb el mateix nombre de premis, doncs cada butlleta tenia premi.
La tómbola es va instal·lar al solar del costat del cinema Catalunya gràcies a la cessió que va fer l’Empresa d’Espectacles Padró Cabot, on més tard s’obriria el cinema Atlàntida. De la part artística se’n van encarregar membres del Gremi de Sant Lluc, entre els quals destaquen el pintor Ramon Salisi i el decorador Anselm Corrons.
El dia 29 d’agost, primer dia de la Festa Major, es va celebrar a dos quarts de deu del vespre la inauguració oficial de la Tómbola del Carme amb la presència d’autoritats i d’un notari que va certificar l’existència dels números corresponents als primers premis. Els primers dies ja van sortir premis de ràdios, bicicletes o un rellotge de saló. Alguns van ser guanyats per veïns de la comarca o bé d’indrets més llunyans.
Es feien diferents torns de persones que anaven despatxant butlletes i, a cada torn, hi treballaven fins a una seixantena de persones.
El tercer dia de Festa Major, per l’altaveu de la Tómbola es va sentir: «En aquests moments, senyores i senyors, el rellotge de la Tómbola assenyala les deu hores quaranta-set minuts de la nit del dia 31 d’agost de 1953, Festa Major de Manresa, moment en el qual han quedat liquidats tots els 50.000 talons posats a la venda. L’Èxit ha sorprès a tothom».
El mateix constatava el diari Manresa: «El éxito de ventas de boletos sorprendió a los mismos organizadores, ya que, a las once y media (sic) de la noche del lunes se habían agotado, dándose por clausurada la tómbola».
La primera Tómbola pro-reconstrucció del Carme va tancar un dia abans del previst i durant un període de temps es podia anar a recollir els premis que no s’havien entregat al Centre Parroquial del Carme a la carretera de Vic número 52.
A finals de novembre es va donar a conèixer que el benefici net de la Tómbola de la Festa Major havia estat de 59.095 pessetes (355 €), que va representar el 77% del total dels diners recaptats per a la parròquia entre els mesos d’agost, setembre i octubre. De fet, va ser l’aportació més important de tot l’any.
En el balanç de final d’any de les diferents campanyes que s’havien fet es destacava sobre la tómbola que «ante tan brillante resultado y la prisa que llevamos para terminar el Nuevo Templo, anunciamos ya, Dios mediante, la II Gran Tómbola Fiesta Mayor de Manresa 1954», (Full parroquial la Llum del Carme).
I, efectivament, l’any següent es va muntar la segona tómbola, que va tenir continuïtat durant molts anys per recaptar fons que es destinarien a la construcció de la nova església parroquial.
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