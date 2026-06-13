La Residència d'Avis de la Sagrada Família celebra 38 anys en plena expansió
L'equipament estrena ampliació amb una festa amb actuació escènica interpretada per personal del centre
La Mayra Gómez Kemp, el Joaquín Prat i molts altres personatges han comparegut avui a mitja tarda a l'escenari situat a la meitat del carrer Vallès, al barri de la Sagrada Família, sota un sol de justícia en un dissabte xafogós. Afortunadament, ni els polítics asseguts a primera fila ni la resta d'espectadors han patit d'igual manera els rigors de la temperatura, aixoplugats sota l'ombra d'uns tendals guaridors. L'ocasió, però, s'ho valia: la festa del 38è aniversari de la residència d'avis, un cas singular dins l'ecosistema d'un sector que, com s'ha reivindicat en els parlaments previs, necessita més recursos.
"Tot això va començar a l'associació de veïns per la necessitat que la gent gran no hagués d'emigrar fora i es poguessin quedar aquí", ha recordat Rossend Coll, president del Patronat de la Fundació Privada Residència d'Avis del barri de la Sagrada Família. Era l'any 1985 i, tres després, va obrir portes un equipament de proximitat que no ha parat de créixer. De fet, avui mateix Ramon Fontdevila, el vicepresident i fill de la històrica activista Pepita Subirana, ha mostrat a les autoritats municipals l'ampliació i adequació de la residència.
De la torre que dona als carrers Viladordis i Vallès al conjunt actual han passat gairebé quatre dècades de servei al barri. "Tenim catorze pisos i dues torres", ha explicat Fontdevila. La darrera actuació és l'ampliació de les instal·lacions per adequar les 25 places disponibles a la normativa vigent, unes instal·lacions ubicades en pisos dels números 6 i 8 del carrer Vallès. En aquestes dependències hi ha la llar-residència per a residents autònoms i la residència per a persones amb un grau de dependència. També funcionen el centre de dia, la convivència compartida i l'atenció domiciliària, sumant entre totes les casuístiques un centenar d'usuaris atesos per la cinquantena de persones que treballen al centre.
Tal com ha comentat l'alcalde Marc Aloy, l'entorn també s'està transformant per millorar la qualitat de vida de la gent gran. "Hem fet accessibles tots els passos de vianants i ja s'està redactant el projecte de plataforma única del carrer Vallès, per evitar així que els avis i les àvies hagin de baixar i pujar de les voreres", ha afegit. En aquest sentit, una altra millora ha estat el canvi de sentit de la via esmentada, a la qual ja només es pot accedir des de la carretera del Pont de Vilomara.
"Quan vam patir la pandèmia, i no hi podia haver contacte entre dins i fora, hi havia familiars que pujaven als bancs per veure els seus familiars ingressats a la residència", recorda Fontdevila en un exemple de la importància de disposar d'un centre al barri per atendre els veïns. "La majoria dels usuaris són d'aquí", ha afegit. La festa amb actuació teatral interpretada per personal de la residència ha servit per celebrar un aniversari que ha exhibit, un cop més, la gran acceptació de l'equipament.
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