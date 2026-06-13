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Tallen la carretera de Vic per un incendi en un primer pis

Una persona ha hagut de ser atesa per inhalació de fum

Trànsit talla a la carretera de Vic a causa de l'incendi

Trànsit talla a la carretera de Vic a causa de l'incendi / ARXIU PARTICULAR

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Núria León

Núria León

Manresa

Una persona ha hagut de ser atesa per inhalació de fum aquest dissabte arran d’un incendi declarat en un habitatge de la carretera de Vic de Manresa. L’avís s’ha rebut en un immoble situat a l’altura del número 72, on s’ha originat un foc en un primer pis. Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat, el SEM i els Mossos d'Esquadra, que han treballat per extingir les flames.

Segons han informat els Bombers, la presència de fum era especialment visible a la zona del balcó del pis afect. La incidència també obliga els Mossos d’Esquadra a tallar el trànsit a la carretera de Vic mentre duren les tasques de extinció i atenció als ferits.

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