Atropellen una dona a l’avinguda Tudela de Manresa
La víctima, una manresana de 44 anys, va ser traslladada a l'Hospital Sant Joan de Déu després de ser envestida per un turisme
Una dona de 44 anys veïna de Manresa va resultar ferida aquest dissabte a la tarda en un atropellament a l’avinguda Tudela, a la cruïlla amb el carrer Miquel Martí i Pol de la capital del Bages.
L’accident es va produir cap a les 17.40 hores, quan un turisme amb tres ocupants, dues d'elles menors, va envestir la vianant. El conductor del vehicle, un home de 55 anys també veí de Manresa, va resultar il·lès. Al vehicle hi viatjaven dues passatgeres de 9 anys, una de Manresa i una altra de Sant Fruitós de Bages, que tampoc van patir ferides.
La vianant atropellada va ser atesa inicialment al lloc dels fets pels serveis sanitaris i posteriorment traslladada a l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa amb ferides de caràcter menys greu.
Segons les dades facilitades per la policia local, el conductor va donar resultat negatiu en la prova d’alcoholèmia.
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