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Un incendi de vegetació crema 300 metres quadrats al camí de Juncadella, a Manresa

Les flames es van propagar ràpidament en una zona d’horts amb habitatges a prop i van mobilitzar cinc dotacions dels Bombers

Simulacre d'un incendi forestal en una imatge d'arxiu

Simulacre d'un incendi forestal en una imatge d'arxiu / Elena Pastor

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Núria León

Núria León

Un incendi de vegetació va mobilitzar diverses dotacions dels Bombers de la Generalitat la matinada d’aquest diumenge al camí de Juncadella, a la zona de Manresa.

L’avís es va rebre a la 1.22 hores per un foc que afectava una zona de canyes i que s’estenia amb rapidesa en un entorn d’horts amb habitatges propers. Davant el risc de propagació, es van activar cinc dotacions, tot i que finalment tres van treballar directament en les tasques d’extinció.

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Les flames van afectar una superfície aproximada de 300 metres quadrats. Els Bombers van donar el foc per extingit després d’unes dues hores de treball.

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