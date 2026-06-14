Un incendi de vegetació crema 300 metres quadrats al camí de Juncadella, a Manresa
Les flames es van propagar ràpidament en una zona d’horts amb habitatges a prop i van mobilitzar cinc dotacions dels Bombers
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Un incendi de vegetació va mobilitzar diverses dotacions dels Bombers de la Generalitat la matinada d’aquest diumenge al camí de Juncadella, a la zona de Manresa.
L’avís es va rebre a la 1.22 hores per un foc que afectava una zona de canyes i que s’estenia amb rapidesa en un entorn d’horts amb habitatges propers. Davant el risc de propagació, es van activar cinc dotacions, tot i que finalment tres van treballar directament en les tasques d’extinció.
Les flames van afectar una superfície aproximada de 300 metres quadrats. Els Bombers van donar el foc per extingit després d’unes dues hores de treball.
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