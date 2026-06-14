Un motorista de 23 anys resulta ferit en una caiguda al carrer Barcelona a mitjanit
El conductor, veí de Barcelona, va ser traslladat a l'Hospital Sant Joan de Déu amb ferides lleus
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Un motorista de 23 anys i veí de Barcelona va resultar ferit la nit de dissabte a diumenge després de patir una caiguda amb la motocicleta que conduïa al carrer Barcelona de Manresa.
Segons ha informat la Policia Local, l’accident va tenir lloc cap a la mitjanit, a l’altura del número 88 d’aquesta via, i només s’hi va veure implicada una motocicleta.
El conductor va patir ferides lleus i va ser atès en un primer moment al lloc dels fets pels serveis d’emergència. Posteriorment, va ser traslladat a l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa per rebre assistència mèdica.
Les proves d’alcoholèmia practicades al motorista van donar resultat negatiu.
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