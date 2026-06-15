La curiositat dels usuaris marca l'estrena del minibús pel Centre Històric de Manresa
La prova pilot de sis mesos ha començat aquest dilluns a 2/4 de 8 del matí amb pocs viatgers
El recorregut de 45 minuts ha d'esquivar tot sovint pels carrers estrets vehicles mal aparcats
El germà petit del bus urbà de Manresa ja roda des d'aquest dilluns al matí. El minibús que fa el recorregut pel Centre Històric ha començat a fer viatges a 2/4 de 8 del matí des de la plaça dels Infants, que és on arrenca el recorregut.
Ha començat amb pocs o amb cap viatger perquè tot just avui comença la prova pilot de sis mesos i, si bé és un servei que fa molts anys que reclamen comerciants i veïns del Centre Històric, encara hi ha gent que no n'està assabentada que funciona. Entre els que sí que ho sabien, la majoria ha fet el viatge per tafanejar com és el recorregut i el vehicle, que és de color verd com els seus germans grans, però en versió mini. Es tracta d'un model de la casa Mercedes que va amb combustible convencional. La idea de l'Ajuntament és, si es manté el recorregut, comprar-ne un d'elèctric.
Quan acabi la prova pilot, si decideix mantenir el servei, l'Ajuntament haurà de tenir en compte alguns inconvenients del vehicle, com que els graons per entrar-hi i sortir-ne (només hi ha una porta al davant) són molt alts, poc adequats per a les persones grans, que són les que n'han fet ús durant el matí.
El servei al llarg d'aquest mig any el faran dos conductors de Manresa Bus, l'empresa concessionària del servei, que divendres passat ja van fer tres viatges per comprovar que el recorregut és factible. Ho és a condició que no hi hagi cotxes mal aparcats com s'ha trobat tot sovint el conductor en els diferents viatges que ha fet aquest matí. A la plaça dels Infants, per exemple, on pot fer la regulació, que són aquests cinc minuts que tenen els conductors per poder anar al lavabo (hi ha una granja a la plaça que els ha ofert que utilitzin el seu servei), no s'ha pogut aturar perquè la parada estava ocupada per camions. Al carrer del Remei de Dalt també ha necessitat l'ajuda d'un vianant que li digués si passava perquè hi havia un altre camió estacionat on no tocava. Al carrer de Vilanova també n'hi havia un que li entorpia el pas. En aquest cas, el propietari estava en un local del vial i ha sortit de seguida i ha tret el cotxe del mig del pas. En general, com que passa per carrers molt estrets i de vianants, la velocitat és molt limitada.
Les persones que han agafat el minibús han mostrat satisfacció per poder disposar d'aquest servei.
Dades bàsiques
- Horari: De dilluns a divendres de 7.30 h a 21.40 h.
- Freqüència: Es faran 19 expedicions diàries, amb una freqüència de pas de 45 minuts.
- Recorregut: El traçat té una longitud de 4,6 quilòmetres.
- Parades: Plaça Infants, Puigmercadal, Bilbao, Casa Caritat, Sant Andreu, Museu del Barroc, La Seu, Jutjats, Plana de l'Om, Conservatori, Mossèn Vall-Valldaura, Nou de Valldaura, Bruc-Renaixença, Pompeu Fabra i Ajuntament.
El minibús en servei és un Mercedes model Sprinter 519, amb capacitat per a 17 persones assegudes i una cadira de rodes, que hi pot accedir per la rampa posterior. Hi ha un altre vehicle de reserva que és un model Sprinter 516, amb una capacitat per a 14 persones assegudes i una cadira de rodes.
El cost previst per dur a terme aquesta prova pilot és de 170.882,80 euros. L’import serà finançat per la Generalitat de Catalunya a través del Pla de Barris, que n'assumirà la meitat del pressupost. En acabar els sis mesos, es farà una avaluació de les dades d'usuaris i del funcionament del servei per determinar-ne la viabilitat i la continuïtat.
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