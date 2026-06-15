Els veïns de la Carretera de Santpedor, de Manresa, impulsen un Racó TikTok
Consideren que pot servir per difondre les iniciatives del barri i reforçar el sentiment de pertinença
Regio7
La junta de l’Associació de Veïns de la Carretera de Santpedor, de Manresa, continua apostant per la innovació i les noves tecnologies de comunicació amb la posada en marxa del Racó TikTok, una iniciativa que s’estrenarà durant les properes Festes de Sant Pere.
Aquest nou espai neix amb la voluntat de donar veu als veïns i veïnes i convertir-los en els ambaixadors del barri a través de les xarxes socials.
Mitjançant les xarxes socials TikTok i Instagram, es vol promoure un veïnat digital actiu, participatiu i creatiu, capaç de mostrar les activitats i el dia a dia del barri de la carretera de Santpedor.
El “Racó TikTok” serà un punt de trobada per compartir experiències, explicar històries, difondre les iniciatives del barri i reforçar el sentiment de pertinença. La iniciativa també neix amb vocació de continuïtat i es preveu incorporar-la progressivament a altres activitats que organitza l’associació, com ara el Mercat Uallapop, les campanyes de Nadal i diverses accions conjuntes amb entitats i comerç local.
La junta de l’entitat creu que les xarxes socials poden ser una bona oportunitat per arribar a nous públics, implicar especialment els més joves i projectar una imatge moderna, dinàmica i participativa del barri.
Iniciatives similars
En aquest mateix sentit, el President, Sebastià Suet, convida les altres associacions de la ciutat a sumar-se iniciatives similars i a donar visibilitat de les seves activitats mitjançant les xarxes socials, com a eina de promoció, difusió del teixit associatiu local.
Per aquest motiu, l’Associació de Veïns convida tots els veïns i veïnes a dir-hi la seva, compartir els seus moments i participar activament en aquesta nova experiència digital.
«Volem que siguin els mateixos veïns qui expliquin coses del barri i en facin difusió.», Aquest és el missatge de la Junta de l’associació. Per donar visibilitat a les publicacions i crear una identitat comuna a les xarxes, l’entitat anima a utilitzar l’etiqueta: #TikTokBarri amb l’eslògan: "Perquè el barri el fem entre tots. Comparteix-lo i feste'n ambaixador".
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