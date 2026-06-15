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Fins diumenge es pot visitar la mostra de treballs de la gent gran de Manresa al Casino

Aplega totes les creacions de pintura, escultura, manualitats, arts plàstiques i ornamentals fetes durant l’any

Un participant fent una pintura

Un participant fent una pintura / AJM

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Regió7

Manresa

Un any més, s’organitza una nova edició de la Mostra de treballs de la gent gran de Manresa, l’aparador de les obres artístiques i manuals realitzades per les persones grans que assisteixen als tallers i aules promoguts per les diverses associacions de la ciutat.

L'exposició és una iniciativa de la Coordinadora de Jubilats i Pensionistes de Manresa, amb la col·laboració d'associacions veïnals i entitats vinculades a les persones grans. El projecte té com a objectiu visibilitzar la creativitat i la vitalitat dels participants en activitats culturals i lúdiques de Manresa, així com facilitar i fomentar un envelliment actiu, saludable i creatiu.

Creacions artístiques i manuals

La mostra és el resultat de la feina feta durant l’any en els tallers organitzats per les diverses entitats, on es podran trobar creacions de pintura, escultura, manualitats, arts plàstiques i ornamentals.

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L'exposició es podrà visitar fins al 21 de juny, de dimarts a diumenge de 17.30 a 20.30 h, a l'Espai 7 del Centre Cultural El Casino de Manresa.

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