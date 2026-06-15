La Flama del Canigó reivindicarà a Manresa llengua, cultura i identitat
Georgeta Ursu, membre de la comunitat romanesa, llegirà el missatge de la Flama d’enguany, escrit per Ramon Torra
Regió7
La Flama del Canigó arribarà a Manresa el proper dimarts, 23 de juny, vigília de Sant Joan, a la plaça Major, en un acte coordinat per Òmnium Bages-Moianès.
Georgeta Ursu, membre de la comunitat romanesa de Manresa, llegirà el missatge de la Flama d’enguany, escrit per Ramon Torra, una figura pionera en la difusió de la Flama del Canigó des de la
seva arribada a Catalunya el 1966.
La Flama, procedent del cim del Canigó, serà rebuda a les cinc de la tarda, a la Muralla de Sant Domènec (davant del teatre Conservatori), des d’on es durà fins a la Plana de l’Om, on serà custodiada fins al vespre, amb el Taller de cançons de l'Ajuntament de Manresa i danses dels Països Catalans, a càrrec de Tradiball Endansa i acompanyament musical del grup Aris, per portar-la en cercavila a la plaça Major, on s’encendrà el peveter, a les set del vespre.
Després de l’encesa del peveter, Georgeta Ursu, membre de la comunitat romanesa de Manresa, farà la lectura del missatge d’enguany, escrit per Ramon Torra, que va ser una figura pionera i central en la difusió de la Flama del Canigó des de la seva arribada al Principat de Catalunya el 1966. Tot seguit, la coral Refilets de Músics per la Llibertat interpretarà Muntanyes del Canigó i es ballarà la sardana Atractiva, del compositor Francesc Juanola, l'any en què fa 135 anys del seu naixement, abans de donar pas a la Revetlla Infantil Sense Petards. Des d’Òmnium Bages-Moianès es convida tothom qui vulgui a recollir la flama per encendre les fogueres dels barris i pobles de les nostres comarques.
Programa:
- 17:00 h Rebuda de la Flama a la punta del Passeig (davant del Conservatori) i trasllat a la Plana de l’Om.
- 17:30 h Danses d’arreu dels Països Catalans a la Plana de l’Om, a càrrec de Tradiball Endansa amb l’acompanyament musical del grup Aris.
- 18:30 h Cant coral a la Plana de l’Om, amb el Taller de cançons de l'Ajuntament de Manresa.
- 18:45 h Pujada de la Flama fins a la plaça Major, amb músics de carrer.
- 19:15 h Encesa del peveter, lectura del missatge a càrrec de Georgeta Ursu, membre de la comunitat romanesa de Manresa, interpretació de Muntanyes del Canigó, a càrrec de la coral Refilets, i ballada de la sardana ‘Atractiva’.
- 19.30 h Revetlla infantil sense petards (organització: Ajuntament de Manresa)
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