La Fundació Santa Clara de Manresa obre el seu patronat més enllà del territori
Amb un marcat perfil empresarial, l’increment d’activitat ha aconsellat ampliar-lo
La Fundació Convent de Santa Clara de Manresa ha incrementat notablement la seva activitat. No tan sols pel que fa als projectes que porta a terme, sinó també en dimensió i complexitat. Una mostra d’això és la recent Caravana de la Bondat que ha dut 31 vehicles carregats d’ajuda humanitària, entre els quals 21 ambulàncies, a Ucraïna. Ha recorregut més de 3.000 quilòmetres travessant tota Europa amb la benedicció del papa Lleó XIV. La Fundació ja ha organitzat 44 corredors humanitaris amb Ucraïna.
Davant aquesta nova realitat, la Fundació que dirigeix sor Lucía Caram, ha ampliat el seu patronat. Passa de 15 a 17 membres. També hi ha hagut renovacions i del perfil bagencs i de la Catalunya central que tenia fins ara s’ha passat a un perfil més divers i manté un marcat accent empresarial. Es va reunir per primera vegada dilluns passat, coincidit amb la sortida de Manresa de la Caravana de la Bondat.
Igual que ara, el patronat estarà presidit per l’empresari bagenc Gabriel Prat. No hi ha hagut cavis a la vicepresidència, on continua l’enginyera i professora de la Universitat Politècnica de Catalunya a Manresa, Rosa Giralt. Sor Lucía Cara es manté a la direcció, i tampoc no hi ha canvis a la secretaria, en mans de Josep Ribera, que a partir d’ara també serà patró.
Continuen de vocals Mar Alapont, Pere Gassó, Gemma Torelló, Frank Margenat, Jaume Massana i Manel Serra, voluntari de la fundació.
Les noves incoporacions
Les noves incorporacions són les de Pau Relat, president de Fira de Barcelona; Cristina Cabañas, presidenta de FIDEM i de la Fundació Climent Guitart que promou el foment i el desenvolupament del turisme sostenible i responsable; i Juan Carlos Cruz, de la Pontifícia comissió de protecció de la infància del Vaticà. Cruz és periodista, escriptor i activista xilè, víctima d’abusos que arran de les seves denúncies es va convertir en assessor i amic personal del papa Francesc.
També s’estrenaran com a patrons l’economista Meritxell Ripoll; el subdirector general de la Fundació La Caixa, Marc Simon; el membre del consell d’administració de Movistar + de Telefònica i director general d’Associació per la Defensa de la Marca, Gerard Guiu; i l’empresari Ramon Termens, president honorífic del grup Taurus.
En declaracions a Regió7, Gabriel Prat ha afirmat que el patronat tenia fins ara un perfil molt bagenc i de la Catalunya central. Ara s’ha obert i s'ha ampliat «perquè la fundació ha crescut. Continuem treballant en quilòmetre zero en tot el que són els projectes tradicionals com les plataformes, les residències, pisos, horts, cosidor i tallers, però amb el tema d’Ucraïna ens hem obert més fora de Manresa de la Catalunya central» i fins i tot de Catalunya. Cruz i Guiu viuen a Madrid, per exemple.
D’aquesta forma el patronat agafa un marcat perfil empresarial, però també hi ha representant «de l’entorn sanitari, educatiu, del voluntariat i periodístic. Intentem tenir una mica de tots els sectors per poder fer aportació d’idees i arribar a més punts».
Han deixat el patronat Montserrat Domènech, Xavier Perramon, Vicenç Mauri, Imma Augé i Pere Pujadó. «Alguns ja portaven 4 o 8 anys, i han decidit no continuar», ha assegurat Prat. S’ha mostrat «content de l’ampliació, content que la gent que marxa ho faci satisfeta, content pel que ha aportat i content de continuar donant suport a la fundació».
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