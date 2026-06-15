Al llarg del matí podria reobrir-se l'accés nord del barri de Sant Pau de Manresa, tallat per un moviment de terres
Des de diumenge a vespre l’entrada i sortida al barri s’ha de fer per la rotonda de Sant Pau degut
Aquest matí hauria de quedar obert l'accés nord al barri de Sant Pau de Manresa, després que hagi quedat tancat aquesta passada nit per un moviment de terres. Al llarg del matí s'estan fent les tasques de neteja, per a poder restablir la circulació.
Tot i que en un primer moment semblava una esllavissada, la realitat és que la caiguda de terra a la calçada es va produir perquè el propietari d'un camp que hi ha sobre mateix de la via va deixar l'aigua oberta i el camp es va anegar. Finalment, l'aigua va caure cap al talús arrossegant terra, que va arribar a la calçada i la va tallar. Això es va detectar diumenge cap a les 22 h, i l'Ajuntament de Manresa va senyalitzar l'accés i el va tallar per seguretat.
A hores d'ara s'està netejant la zona i al llarg del matí es podrà reobrir.
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