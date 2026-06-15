Manresa commemora el Dia Internacional de l'Orgull LGTBI+ amb activitats per a tots els públics
La ciutat acollirà una xerrada sobre diversitat familiar, una activitat per a joves LGTBI+ i la festa "Manresa Orgullosa", que culminarà amb l'actuació del grup Svetlana
Regió7
L'Ajuntament de Manresa commemorarà el 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGTBI+, amb diverses activitats per promoure la sensibilització, la visibilització i el respecte envers la diversitat afectiva, sexual i de gènere al municipi. La programació inclou propostes adreçades a diferents públics i combina espais de reflexió, activitats de lleure i una gran festa oberta a tota la ciutadania amb el grup Svetlana al pati del Casino.
La primera activitat tindrà lloc el dijous 18 de juny, a les 18 h, a la sala de reunions del Centre Cultural el Casino amb la xerrada "Compartint vivències de la diversitat familiar". La proposta, adreçada a famílies i oberta a tota la ciutadania, és organitzada conjuntament amb el Consell Comarcal del Bages. La sessió vol generar un espai d'informació, reflexió i sensibilització al voltant de les diferents realitats familiars. Entre altres qüestions, s'abordarà com explicar la diversitat de manera natural a les criatures, les identitats no binàries en la criança i les necessitats, fortaleses i reptes que afronten les famílies diverses en el seu dia a dia.
L'activitat comptarà amb la participació d'Anuk Alegre Tudela, *are d'una criatura de dos anys, educador social i facilitador de grups, i de Carla Álvarez Moreno, mare, lesbiana i presidenta de Famílies LGTBI (FLG) des de l'any 2023, entitat que treballa per la plena equiparació dels drets i deures de les famílies LGTBI. Per assistir-hi cal inscriure's prèviament a través del formulari.
A més, s'oferirà servei de canguratge per a infants majors de tres anys, sempre que hi hagi un mínim de tres infants inscrits. Les famílies interessades hauran de sol·licitar aquest servei abans del 15 de juny, a través del mateix formular d’inscripció.
"Bingo musical amb Orgull", una proposta per a joves LGTBI+
La programació continuarà el divendres 26 de juny al matí amb la penjada de la bandera irisada al balcó principal de l’Ajuntament, i amb l'activitat "Bingo musical amb Orgull", a les 18 h. Aquesta activitat es durà a terme a l'Espai Joan Amades - Oficina Jove del Bages (carrer Sant Blai, 14) i està adreçada a joves d'entre 15 i 25 anys. La proposta combina el funcionament tradicional del bingo amb la música. A més de gaudir d'una activitat lúdica i participativa, els i les assistents podran conèixer altres joves LGTBI+ i compartir un espai gratuït, segur i de confiança.
"Manresa Orgullosa", la gran festa de cloenda
La programació culminarà el divendres 3 de juliol amb la celebració de "Manresa Orgullosa", una festa oberta a tota la ciutadania que tindrà lloc al Pati del Casino de Manresa a partir de les 20 h. La vetllada començarà amb l'actuació de la DJ local Nurk i continuarà amb els espectacles de les artistes Drag Karla Show i Caballotafagmer, així com amb una sessió del DJ Hal9000.
El punt àlgid de la festa serà l'actuació del grup Svetlana, una de les propostes més destacades de l'escena musical queer actual. El seu espectacle combina música, performance i una posada en escena dinàmica protagonitzada per un duet a l'escenari, acompanyat de tres ballarines i coristes, amb diversos moments coreografiats que converteixen el directe en una experiència festiva i reivindicativa. La festa, que acabarà cap a la una de la nit, seguirà a El Sielu.
Amb aquesta programació, Manresa reafirma el seu compromís amb la defensa dels drets de les persones LGTBI+ i amb la construcció d'una ciutat més inclusiva, respectuosa i lliure de discriminacions.
Per a més informació, podeu contactar amb el SAI LGTBI de Manresa (Servei d'Atenció LGTBI de Manresa) a través del correu sai@ajmanresa.cat
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