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Millora de la connexió entre Sant Domènec, Guimerà i Passeig de Manresa

L'Ajuntament porta a terme treballs d’ampliació dels rebaixos dels passos de vianants

Imatge de la connexió entre el Passeig i Sant Domènec

Imatge de la connexió entre el Passeig i Sant Domènec / Arxiu/Gemma Camps

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Regió7

Manresa

L'Ajuntament de Manresa informa que, en el marc de les obres de millora de la mobilitat a l'àrea central de la ciutat, avui, dilluns 15 de juny, han començat els treballs d'urbanització de les voreres, la canalització de serveis i ampliació dels rebaixos dels passos de vianants semaforitzats a la plaça Sant Domènec, connectant amb el carrer Guimerà i el passeig de Pere III.

A banda i banda de la Muralla

L’actuació forma part dels treballs de millora de la mobilitat vinculada a l’operació Guimerà i permetrà una millor comunicació a peu a banda i banda de la muralla de Sant Domènec.

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