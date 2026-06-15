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Oriol Junqueras parla a Manresa d'"Una nova ambició per a la Catalunya central"

L'acte polític tindrà lloc aquest dimarts a les 7 de la tarda al Museu de l'Aigua i el Tèxtil

Oriol Junqueras

Oriol Junqueras / David Zorrakino/EP

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Regió7

Manresa

El president d’ERC, Oriol Junqueras, oferirà a Manresa una nova conferència del cicle "Una nova ambició". Serà aquest dimarts, a partir de les 7 de la tarda, al Museu de l'Aigua i el Tèxtil de la capital del Bages.

El polític republicà centrarà la seva intervenció en "Una Nova ambició per a la Catalunya central". Junqueras parlarà dels reptes del país i de les nostres comarques apel·lant als grans pactes per a fer-hi front.

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Principals reptes

En altres punts del país va analitzar alguns dels principals reptes que afronta el territori, especialment en matèria d’economia, habitatge, educació i mobilitat. Junqueras va fer una crida als acords en un context de polarització creixent i discursos cada vegada més «agressius» que dificulten la construcció dels consensos que el país necessita. Reivindica la necessitat d’una “nova ambició nacional” que faci possible un model productiu més competitiu, una mobilitat més justa i un millor repartiment de la riquesa.

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